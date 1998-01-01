|
08 декабря
Посольство РФ в Таиланде просит туристов не посещать районы, граничащие с Камбоджей
По словам экспертов, обострение пограничного конфликта двух стран не повлияло на отдых наших туристов
По информации СМИ, в воскресенье на границе между Таиландом и Камбоджей произошло вооруженное столкновение военных. Армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации конфликта.
Территориальный спор между Таиландом и Камбоджей продолжается более века.
В основе конфликта лежат несколько труднодоступных районов, границы которых до сих пор не определены.
Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в районы Таиланда, граничащие с Камбоджей, сообщает посольство РФ в королевстве.
"В связи с обострением ситуации на границе между Таиландом и Камбоджей настоятельно просим российских граждан проявлять повышенную бдительность и воздержаться от поездок в приграничные провинции, особенно в зоны, отмеченные как "горячие".
Также следует внимательно отслеживать официальную информацию от властей Таиланда", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии.
Есть, конечно, туристы, которые бывают в регионах, относительно близко расположенных к Камбодже. Это касается островов в провинции Трат. Но их число там несопоставимо меньше в сравнении с тем количеством наших соотечественников, которое бывают на Пхукете и Самуи", - цитирует его пресс-служба дипмиссии.
Речь идет о локальных мерах в приграничных провинциях Сурин, Сисакет, Бурирам и Убон-Ратчатхани – эти территории не относятся к зонам массового туризма и находятся на значительном удалении от ключевых курортов, таких как Бангкок, Паттайя, Пхукет, Самуи и Краби", - рассказали в пресс-службе объединения.
