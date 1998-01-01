Посольство РФ в Таиланде просит туристов не посещать районы, граничащие с Камбоджей

По информации СМИ, в воскресенье на границе между Таиландом и Камбоджей произошло вооруженное столкновение военных. Армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации конфликта.

Территориальный спор между Таиландом и Камбоджей продолжается более века.

В основе конфликта лежат несколько труднодоступных районов, границы которых до сих пор не определены.

Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в районы Таиланда, граничащие с Камбоджей, сообщает посольство РФ в королевстве.

"В связи с обострением ситуации на границе между Таиландом и Камбоджей настоятельно просим российских граждан проявлять повышенную бдительность и воздержаться от поездок в приграничные провинции, особенно в зоны, отмеченные как "горячие".

Также следует внимательно отслеживать официальную информацию от властей Таиланда", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии.



Как отметили в посольстве, в настоящее время обращений к дипломатам от российских граждан не поступало. Информации о пострадавших из числа граждан РФ также нет.



Посол России в Таиланде Евгений Томихин уточнил, что приграничные районы с Камбоджей не пользуются популярностью у российских туристов в Таиланде.

"На протяжении уже многих лет более половины всех поездок россиян в Таиланд приходится на Пхукет. Пляжный отдых и острова – это основная часть российского туризма в Таиланде.

Есть, конечно, туристы, которые бывают в регионах, относительно близко расположенных к Камбодже. Это касается островов в провинции Трат. Но их число там несопоставимо меньше в сравнении с тем количеством наших соотечественников, которое бывают на Пхукете и Самуи", - цитирует его пресс-служба дипмиссии.



Популярные у путешественников курорты Таиланда находятся в удалении от границы с Камбоджей, поэтому обострение конфликта между странами не оказало существенного влияния на безопасность российских туристов, сообщили в свою очередь в Российском союзе туриндустрии, который цитирует «Интерфакс».

"На текущий момент ситуация, связанная с напряженностью на границе Таиланда и Камбоджи, не оказывает существенного влияния на безопасность российских туристов.

Речь идет о локальных мерах в приграничных провинциях Сурин, Сисакет, Бурирам и Убон-Ратчатхани – эти территории не относятся к зонам массового туризма и находятся на значительном удалении от ключевых курортов, таких как Бангкок, Паттайя, Пхукет, Самуи и Краби", - рассказали в пресс-службе объединения.



Как отметили в РСТ, организованных туристических групп из России в приграничных районах нет, российские туроператоры не формируют туда экскурсионных или пляжных программ, поток индивидуальных туристов также минимален.

"Основной турпоток из России сосредоточен в традиционных курортных регионах, где обстановка остается стабильной, инфраструктура работает в штатном режиме, ограничительных мер для туристов не введено", - подчеркнули в объединении.



Там также добавили, что Таиланд сохраняет статус одного из самых популярных зарубежных направлений для россиян с совокупным турпотоком более 1,5 млн поездок в год, и на текущий момент основания для снижения турпотока именно из-за событий в приграничных зонах отсутствуют.

/TOURBUS.RU