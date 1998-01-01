“Авито Путешествия” и корпорации Туризм.РФ выяснили осенние предпочтения российских туристов

В лидерах бронирования отелей и глемпингов прошедшей осенью - Московская область, Ленобласть и Краснодарский край

По данным совместного исследования платформы «Авито Путешествия» и корпорации Туризм.РФ, в осенние месяцы россияне активнее всего бронировали номера в отелях Московской области (доля 19%), Краснодарского края (18%) и Ленинградской области (14%).

Также в число регионов-лидеров вошли Татарстан и Ростовская область, Ставропольский край, Дагестан, Нижегородская, Ярославская и Свердловская области.

Директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин отметил, что регионы-лидеры сохраняются, однако растет интерес к новым направлениям и менее очевидным маршрутам.

«Путешествовать в межсезонье становится все комфортнее, в том числе благодаря большому выбору вариантов размещений и снижению цен, что делает такие поездки доступнее.

Многие путешественники даже осенью предпочитают останавливаться в глемпингах, многие из которых готовы работать круглогодично и все чаще предлагают гостям разнообразные варианты досуга. По нашим оценкам, только за год количество доступных для бронирования глемпингов в стране выросло на 39%», — прокомментировал Артем Кромочкин.

Среди топ-5 регионов по популярности дешевле всего снять номер было в Свердловской области (в среднем 3100 рублей за ночь), Волгоградской области (3200 рублей), Ростовской области (3300 рублей), Самарской и Ленинградской областях (по 3400 рублей), а также в Приморском крае (3500 рублей).

«Популярность Воронежской области среди путешественников во многом объясняется ее расположением на федеральной трассе М-4 „Дон“. Этот регион считается одним из самых перспективных для автопутешествий, поскольку через него многие едут на южные курорты.

Также мы отмечаем растущий интерес к Золотому кольцу. Ближайшей зимой традиционно будут пользоваться спросом горнолыжные курорты, особенно склоны Северного Кавказа и Кузбасса», — отметил директор департамента по связям с общественностью Туризм.РФ Дмитрий Смиркин.

В сегменте глемпингов лидерами по числу бронирований этой осенью стали Московская область (доля 24%), Татарстан (6%), Карелия и Краснодарский край (по 5%), Свердловская и Ленинградская области (по 4%).

Общее по России количество бронирований таких объектов на «Авито Путешествиях» по сравнению с осенью прошлого года выросло на 57%.

Положительная динамика наблюдалась в 13 регионах из топ-15. Самый заметный рост был отмечен в Рязанской области (+148%), Карачаево-Черкесии (+120%), Нижегородской (+116%), Свердловской (+104%) и Владимирской (+82%) областях.

В Московской области число бронирований год к году увеличилось на 61%, в Татарстане — на 60%, в Ленинградской области — на 49%.

