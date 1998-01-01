Власти Бали и Будапешта запретят туристам краткосрочную аренду квартир

В различных частях света местные власти борются против чрезмерного засилья системы Airbnb

Губернатор провинции Бали в Индонезии Ваян Костер рассматривает инициативу по запрету краткосрочной аренды жилья через сервис Airbnb и аналогичные платформы, сообщают газета The Bali Sun и «Интерфакс»..

"Airbnb не в полной мере поддерживает местную экономику Бали. Многие объекты - нелегальные и проблемные. Мы рассмотрим этот вопрос и предложим отменить эту практику", - сказал он на конференции Ассоциации отелей и ресторанов Индонезии.



По словам г-на Костера, виллы на Бали, сдаваемые через Airbnb, платят недостаточно региональных налогов. Кроме того, многие из них построены с нарушением законодательства.

"В связи с бурным ростом числа самостоятельных путешественников на Бали за последние десять лет, выросло и количество частных вилл. Туристы, путешествующие на Бали, все чаще предпочитают останавливаться в частных виллах, а не в отелях", - пишет издание.

Гбернатор также отметил, что на Бали действует более 2 тыс. нелицензированных отелей и вилл, которые необходимо привести в соответствие с региональными и национальными правилами.



Руководители туристического сектора Бали также обеспокоены ростом незаконной субаренды. Так, зачастую иностранцы арендуют недвижимость у местных жителей в рамках долгосрочной аренды, а затем регистрируют ее на Airbnb и других платформах бронирования с огромной наценкой.

Газета уточняет, что возможный запрет не коснется туристов, которые уже забронировали проживание на сервисах краткосрочной аренды на Бали.



Власти Будапешта с 1 января 2026 года также запретят краткосрочную аренду квартир в популярном у туристов районе Терезварош, сообщает газета Balkan Insight.

"В шестом районе Будапешта в связи с чрезмерным наплывом туристов и жилищным кризисом с 2026 года запретят краткосрочную аренду жилья, подобную той, что предлагается через Airbnb.

Эта противоречивая мера впервые будет действовать в Венгрии, хотя не исключено, что другие районы столицы могут последовать ее примеру", - пишет издание.



Как отмечает газета, за последние годы количество туристов и предложений краткосрочной аренды выросло настолько, что жителей начали вытеснять из центра Будапешта.

"Число объявлений увеличилось на 80% с 2020 года, а в отдельных зданиях доля квартир, сдаваемых через Airbnb, достигала 50%. Местные жители не должны вытесняться туристами, это не выход", - считает глава Терезвароша Тамаш Шопрони.



В свою очередь, президент Ассоциации арендодателей квартир Балаж Шумицкий отметил, что запрет на краткосрочную аренду негативно скажется на венгерском туризме, приведет к потере рабочих мест и доходов в муниципальный бюджет в размере более $3 млн.



Терезварош – популярный туристический район в центре Будапешта, в котором находится опера, проспект Андраши, магазины дизайнерской одежды, множество кафе и ресторанов.



По данным Агентства по туризму Венгрии, в 2024 году страна достигла рекордных показателей по туризму: турпоток составил более 18 млн человек, почти 6 млн из которых посетили Будапешт. Это на 24% больше, чем годом ранее.

Правительство активно поддерживает туристический сектор, на долю которого приходится 13% ВВП Венгрии, - отмечает «Интерфакс».

/TOURBUS.RU



