Новости
05 декабря
Премьер-министр Индии: Россия и Индия введут 30-дневный безвизовый режима для тургрупп

Эксперты ожидают рост взаимного турпотока на 25-30% после введения безвизового режима между двумя странами


Picture background

 

Россия и Индия планируют договориться о введении 30-дневного безвизового режима для туристических групп, заявил сегодня премьер-министр Индии Нарендра Моди, которого цитирует «Интерфакс».

"Я уверен, что мы в ближайшее время начнем путь к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп. Это укрепит наши возможности в части перемещения людей. Это даст новые возможности для нас", - сказал г-н Моди, выступая с заявлением по итогам российско-индийских переговоров.

"Мы договорились о различных шагах, чтобы и дальше укреплять сотрудничество. Мы открыли два консульства республики Индия в России. Это сделало контакты между странами проще для всех граждан, это сблизит наши страны еще сильнее", - добавил он.

В минувший четверг министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал ускорить запуск безвизовых групповых туристических поездок с Индией. 

Министр призвал деловое сообщество Индии проработать вопрос о безвизовых групповых поездках с властями как можно быстрее.

 

Сейчас для поездок действуют визовые режимы. Россиянам нужно оформлять электронную или консульскую визу: электронная доступна на сроки 30 дней, 1 год или 5 лет, стоит от 10 до 80 долларов, а рассматривается 3–5 дней. 

Индийским туристам, в свою очередь, необходимо получать визу через российские консульства в Индии. С 1 октября 2025 года к этому добавилась обязанность заполнять электронную карту прибытия (e Arrival Card) до вылета.

 

"На наш взгляд, введение безвизового режима для туристов может существенно изменить ситуацию с туристическим потоком в Индию. Благодаря упрощению процедуры въезда и сокращению времени, необходимого для оформления виз, страна становится более привлекательной для путешественников.

Отталкиваясь от статистики, которую продемонстрировал Китай, мы ожидаем роста спроса на направлении, как минимум, на 25-30%", - считает эксперт РСТ, руководитель PR-отдела ITM group Андрей Подколзин.

В свою очередь, эксперт РСТ, гендиректор компании VCP Travel Михаил Абасов сообщил, что наряду с ростом турпотока активизируется деловое и культурное сотрудничество, появится новый импульс для развития экономики.

"Вместе с тем остаются и сдерживающие факторы. Для индийских туристов Россия пока менее доступна, чем соседние Грузия, Армения или Казахстан – там проще с визами и перелетами. Кроме того, предстоит согласовать технические детали: размер групп, правила въезда, взаимодействие туроператоров.

Ключевой вызов – недостаточное авиасообщение между странами, что повышает стоимость и снижает удобство путешествий", - подчеркнул эксперт.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, за 9 месяцев 2025 года в Индию выехали с туристическими целями 39 тыс. россиян, что 5,5% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Из Индии в Россию за три квартала приехали 26,57 тыс. туристов.
/TOURBUS.RU

 


