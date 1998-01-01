|
|
05 декабря
Премьер-министр Индии: Россия и Индия введут 30-дневный безвизовый режима для тургрупп
Эксперты ожидают рост взаимного турпотока на 25-30% после введения безвизового режима между двумя странами
Россия и Индия планируют договориться о введении 30-дневного безвизового режима для туристических групп, заявил сегодня премьер-министр Индии Нарендра Моди, которого цитирует «Интерфакс».
"Я уверен, что мы в ближайшее время начнем путь к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп. Это укрепит наши возможности в части перемещения людей. Это даст новые возможности для нас", - сказал г-н Моди, выступая с заявлением по итогам российско-индийских переговоров.
Министр призвал деловое сообщество Индии проработать вопрос о безвизовых групповых поездках с властями как можно быстрее.
Сейчас для поездок действуют визовые режимы. Россиянам нужно оформлять электронную или консульскую визу: электронная доступна на сроки 30 дней, 1 год или 5 лет, стоит от 10 до 80 долларов, а рассматривается 3–5 дней.
Индийским туристам, в свою очередь, необходимо получать визу через российские консульства в Индии. С 1 октября 2025 года к этому добавилась обязанность заполнять электронную карту прибытия (e Arrival Card) до вылета.
"На наш взгляд, введение безвизового режима для туристов может существенно изменить ситуацию с туристическим потоком в Индию. Благодаря упрощению процедуры въезда и сокращению времени, необходимого для оформления виз, страна становится более привлекательной для путешественников.
Отталкиваясь от статистики, которую продемонстрировал Китай, мы ожидаем роста спроса на направлении, как минимум, на 25-30%", - считает эксперт РСТ, руководитель PR-отдела ITM group Андрей Подколзин.
Ключевой вызов – недостаточное авиасообщение между странами, что повышает стоимость и снижает удобство путешествий", - подчеркнул эксперт.
По данным Погранслужбы ФСБ РФ, за 9 месяцев 2025 года в Индию выехали с туристическими целями 39 тыс. россиян, что 5,5% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Из Индии в Россию за три квартала приехали 26,57 тыс. туристов.
