Эксперты: Интернет-рынок перевозок и страхования столкнулся с новыми вызовами

В рамках ежегодной конференция "ТревелХаб 2025" прошла деловая сессия "Состояние и тенденции интернет-рынка туризма"

На этой неделе в рамках ежегодной конференция для специалистов TravelTech-индустрии – "ТревелХаб 2025" прошла деловая сессия «Состояние и тенденции интернет-рынка туризма».

В ее первой части с докладами выступили Андрей Данилин, «Яндекс Реклама», Евгения Чухнова, «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и Илья Кабачник, «АльфаСтрахование».

Андрей Данилин, индустриальный лид категории Travel компании «Яндекс Реклама» рассказал, что 357 миллионов запросов было получено в Яндекс- поисковике только в третьем квартале 2025 года, что на 9% больше аналогичного периода прошлого года. При этом 40% запросов приходятся на поиск отелей, апартаментов и иных средств размещения. 18.2% на авиа- и железнодорожные билеты, и около 9% - на туры.

Наиболее популярные направлениями в авиасегменте - Узбекистан, Турция, Китай, Вьетнам.

Если брать российские города, то в топе Москва, С. Петербург, Сочи, и Геленджик (+105%), что связано с долгожданным открытием там аэропорта.

Интересен и тот факт, что 48% респондентов откладывают деньги на путешествия.

Что касается рынка делового туризма, то по количеству запросов рынок также растет: +27% за 3 квартал 2025 по сравнению с 3 кварталом 2024. И +13% за 9 месяцев текущего года.

Евгения Чухнова, гендиректор компании «РЖД-Цифровые пассажирские решения», рассказала о том, что новая платформа «Инновационная мобильность» агрегирует более 5000 перевозчиков: авиатранспорт, железнодорожный, автобусный и водные виды транспорта.

К платформе подключены 350 000 объектов размещения. Внутри платформы также продаются такие услуги как выбор места, багаж, страхование и пр.

Агентская сеть в 2025 году показала рост, совокупный объем продаж в агентской сети показал рост 15%.

Электронный сегмент билетов растет: 8 из 10 билетов продаются онлайн.

Илья Кабачник, заместитель генерального директора по авиационному страхованию “АльфаСтрахование" отметил, что в 2025 году задержки авиарейсов выросли многократно. Это касается и поездов тоже. То есть игнорировать проблему уже невозможно.

Так, в 2025 году за июнь и июль страховых выплат оказалось больше чем за весь 2024 год. А за 11 месяцев 123 834 человека получили страховые выплаты. Это в 4 раза больше, чем в прошлом году.

При этом компания видит кратковременный всплеск интереса к страховкам после каждого сбоя в полетах.

"АльфаСтрахование" предлагает простую процедуру страхования с моментальными выплатами. По словам докладчика, рекорд - 22 секунды от момента идентификации до получения денег на карту. Аналогичная программа предлагается и в случае задержки багажа.

/TOURBUS.RU

фото: Дмитрий Плисов