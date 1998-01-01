Новости

Губернатор Владислав Кузнецов: «Чукотка обладает огромным туристическим и креативным потенциалом»

День Чукотского автономного округа, приуроченный к 95-летию региона, прошел в столице

В столице России состоялся День Чукотского автономного округа, приуроченный к 95-летию региона.

В рамках делового мероприятия представители бизнеса, органов власти, федеральных СМИ и посольств дружественных стран, познакомились с перспективами развития Чукотки и ключевыми инициативами.

Перед гостями выступил губернатор Владислав Кузнецов. Он рассказал о проектах, которые находятся в активной реализации, а также о тех, что планируются к запуску в ближайшие годы.

По словам главы региона, сегодня Чукотка становится всё более привлекательной для инвесторов: для них созданы комфортные условия работы и оказывается особая поддержка со стороны правительства округа.

«У нас сосредоточены уникальные месторождения полезных ископаемых — золота, серебра, угля, нефти и газа. Территория обладает огромным туристическим потенциалом, и количество гостей региона растёт с каждым годом. Развитие туризма неизбежно ведёт к развитию туристической инфраструктуры, транспортной логистики, созданию новых рабочих мест, открытию новых производств, магазинов, ресторанов.

Туризм положительно сказывается на развитие креативных индустрий. А креативная экономика в свою очередь даёт нам новые возможности для сохранения культуры и традиций коренных народов. А это для нас важнейшая задача.

Приглашаю всех вас посетить наш округ и лично увидеть те возможности, которые мы готовы предложить. Уверен, вы откроете наш округ с новой стороны - таким, каким его видят те, кто влюблен в Чукотку», - приветствовал гостей губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Во время презентации региона большое внимание было уделено инвестиционным проектам в сфере туризма. Речь идет о строительстве сети гостиниц, визит-центров, экотроп, спортивных и выставочных центров, ресторанов и других объектов.

«Благодаря интересу к Чукотке со стороны туристов, мы видим большой интерес и со стороны потенциальных инвесторов, которые готовы работать с нашим регионом. При этом планы по развитию туристической инфраструктуры предусматривают сохранение уникальной природы нашего округа, бережное отношение к традиционной культуре коренных народов.

Поэтому мы сейчас разрабатываем стратегию, которая позволит развивать проекты в туристической сфере на основе плана социально-экономического развития Чукотки», - рассказала заместитель губернатора Ирина Максимова.

На презентации также обсудили перспективы развития Северного морского пути, который становится важным драйвером для расширения портовой инфраструктуры и реализации крупных бизнес-проектов на Чукотке.

Во время Дня региона состоялась церемония торжественного подписания соглашений между правительством Чукотского автономного округа и туроператором Fun and Sun о реализации совместных проектов и программ в сфере туризма и гостеприимства.

Также было заключено соглашение с Калининградским государственным техническим университетом о подготовке кадров для Чукотки.

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса и бизнеса из 20 стран. Чукотка активно участвует в развитии культурных и экономических связей с дружественными государствами. В ходе мероприятия директор департамента МИД РФ по связям с субъектами, парламентом и общественными объединениями Игорь Капырин отметил активность нашего округа в поддержании таких связей.

В рамках мероприятия почётные гости погрузились в атмосферу развития креативных индустрий на Чукотке. Их вниманию предстали уникальные произведения мастеров Уэленской косторезной мастерской, коллекция одежды «Многогранная Чукотка» от известного дизайнера этно-бренда «ӨНИР» Анны Кузнецовой, а также яркое самобытное творчество фольклорного эскимосского ансамбля «Атасикун» и этнической певицы Веро Ушолик.

Также у гостей мероприятия была возможность познакомиться с самобытной кухней Чукотки.

«В этом году Чукотский автономный округ отмечает 95-летие со дня основания. Наш регион вызывает интерес: с нами хотят сотрудничать, развивать бизнес, реализовывать новые проекты. Со своей стороны, Правительство округа готово поддерживать инициативы и создавать комфортные условия для тех, кто стремится к развитию Чукотки. Мы показали, что открыты для всех», — отметил губернатор региона Владислав Кузнецов.

Фото: Правительство Чукотского АО



