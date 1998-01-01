Главная
05 декабря
РСТ и АТОР: Россияне не обращались с жалобами на лихорадку на Кубе

В то же время посольство РФ на Кубе просит туристов соблюдать обычные меры предосторожности


 

Российские туристы не обращались с жалобами на лихорадку чикунгунья во время отдыха на Кубе, сообщили "Интерфаксу" в Российском союзе туриндустрии.

"Мы опросили туроператоров, они и страховые компании не фиксируют обращений в связи с сообщениями о вспышке лихорадки чикунгунья", - рассказали в объединении.

 

«У нас на текущую дату не было ни одного обращения российских туристов на Кубе к врачам с симптомами лихорадки, похожей на чикунгунью или денге», – говорит Юлия Алчеева, директор филиала "ЕВРОИНС Туристическое страхование". Полисы этой компании есть почти у всех россиян, отдыхающих на Кубе, - сообщает АТОР.

 

По данным принимающих компаний, заболевшие есть среди местных жителей, проживающих в крупных городах в плохих санитарных условиях рядом с водоемами со стоячей водой. 

Однако курортные зоны, где отдыхают россияне, – Варадеро, Кайо-Коко и Ольгин – находятся на значительном удалении от этих городов. Там нормальная санитарная обстановка и у туристов из РФ до сих пор не зафиксировано ни одного подтвержденного случая болезней, напоминающих по симптомам обе лихорадки, - отмечает АТОР.

 

Экскурсии в Гавану и Сантьяго-де-Куба не являются при этом рискованными – заразиться от больных людей невозможно (ни денге, ни чикунгунья не передаются от человека к человеку), а возможные укусы инфицированных комаров маловероятны (они активизируются в вечернее время, а экскурсии проходят днем.

 

Российских туристов  между тем призвали соблюдать меры предосторожности на Кубе в связи с ростом числе заболевших лихорадкой чикунгунья и денге, сообщает  сегодня посольство РФ в республике Куба.

"В связи со сложившейся на Кубе эпидемиологической обстановкой и сообщениями местного Минздрава о росте заболеваемости на острове тропическими лихорадками денге и чикунгунья вновь настоятельно рекомендуем посещающим остров российским туристам соблюдать меры предосторожности", - говорится в сообщении в телеграм-канале дипмиссии.


Как уточняется в сообщении, путешественникам стоит носить закрытую одежду в период наибольшей активности комаров-переносчиков данных заболеваний – ранним утром и вечером.

Также следует использовать репелленты и другие антимоскитные средства и избегать нахождения вблизи водоемов со стоячей пресной водой.

Как напоминает «Интерфакс», лихорадка чикунгунья переносится желтолихорадочными комарами, наиболее активными в дневное время суток. Симптомы проявляются через 2-12 дней после укуса, заболевание не является смертельным.

К ним обычно относят сильную боль в суставах, внезапное повышение температуры и кожную сыпь. Комары также являются переносчиками лихорадки денге.
/TOURBUS.RU

 

Фото: "Турбизнес"


