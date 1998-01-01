Новости

Победители XVI Всероссийской премии «Лидеры делового туризма и индустрии встреч» будут названы 10 декабря

Церемония награждения состоится в Арт-центре ИСИ на “Красном Октябре”

В этом году в 16-й раз подводятся итоги профессиональной Премии «Лидеры делового туризма и индустрии встреч» (Russian Business Travel & MICE Award).

За претендентов на награду — а это было 415 ведущих игроков российского рынка MICE и делового туризма — было подано свыше миллиона онлайн-голосов.

Завершилось голосование экспертного жюри Премии, и совсем скоро будут объявлены победители и лауреаты. Церемония награждения состоится 10 декабря в АРТ ЦЕНТРЕ ИСИ на "Красном Октябре".

Оригинальные статуэтки авторского дизайна получат объекты конгрессно-выставочной инфраструктуры, региональные офисы по развитию территорий, конвеншен-бюро, отели и рестораны, деловые центры, спортивные и промышленные объекты, альтернативные площадки для мероприятий, всесезонные курорты, учреждения культуры и музеи, агентства деловых событий и компании-организаторы конференций и инсентив-программ, объекты культуры виноделия.

В 16-ом сезоне организаторы учредили новые номинации. Введение новых номинаций свидетельствует о широком спектре запросов организаторов мероприятий. В наше время особенно популярны оригинальные площадки на промышленных предприятиях, в тематических парках, музейных и культурных кластерах, а также на стадионах

Кроме того, востребованы высококачественные транспортные услуги и кейтеринг премиум-класса.

Уже традиционно среди номинантов компании из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Российским специалистам будет интересно узнать о возможностях объектов и компаний из Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Грузии и Азербайджана.

В течение нескольких сезонов наблюдается активный рост региональных участников во всех номинациях. Это свидетельствует о формировании устойчивых тенденций. В этом сезоне заметно увеличилась активность всесезонных курортов и промышленных предприятий. Они предлагают широкий спектр услуг для корпоративных клиентов.

Рынок становится все более интересным благодаря новым креативным и смелым игрокам. Появляются альтернативные объекты инфраструктуры, и MICE-ландшафт меняется стремительно.

Традиционные механизмы развития индустрии трансформируются. Крупные мероприятия по-прежнему стимулируют развитие территорий.

Организаторы – АНО «Проектный офис индустрии организации мероприятий», Российский Союз выставок и ярмарок (РСВЯ), медиахолдинг «Турбизнес». Партнер в Республике Беларусь – Республиканский Союз Туриндустрии (Беларусь). Партнер в странах ЕАЭС – коммуникационная группа МОЛЕКУЛА. Медиа-партнер – медиагруппа «Комсомольская правда».

Партнерами Премии также являются крупнейшие отраслевые ассоциации и объединения: НКБ, АКМР, РСТ, ОСИГ, ФРОС «Регион ПР», международная туристическая выставка «Интурмаркет».

www.mice-award.ru






