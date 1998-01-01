ЦСР: Поисковые запросы китайских туристов о путешествиях в РФ резко выросли

Взрывной интерес к путешествиям в Россию зафиксировали ведущие китайские онлайн-платформы на фоне введения безвизового режима с РФ, сообщает Центр стратегических разработок (ЦСР), который цитирует «Интерфакс».

Так, на ключевой платформе для путешественников в Китае Ctrip 1 декабря поиск направлений в Россию удвоился. Tongcheng Travel выявила такой же рост всего за полчаса после публикации новости: больше всего интерес к России проявили жители Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Чэнду и Харбина.

Платформа Fliggy менее чем за час после объявления зафиксировала активный поиск авиабилетов в Россию. В первые сутки он вырос более чем в 8 раз, а объем бронирований — почти в пять раз.

По данным Qunar Travel, значительный рост поиска по направлениям в Санкт-Петербург и Москву зарегистрирован из Урумчи — крупнейшего хаба на западе Китая и "воздушных ворот" в Россию.



Рост интереса к вылетам в Санкт-Петербург: из Урумчи (+1600%), Циндао (+1500%), Сямэнь (+1100%), Ханчжоу (+360%), Харбина (+360%), Шэньян (+250%), Гуанчжоу (+100%).

В Москву: из Чэнде и Чжаньцзян (оба +1000%), Янчжоу, Иньчуань, Яньтай (все более +300%), Пекин (+44%).



"Данные указывают не только на общий всплеск интереса, но и на географическую диверсификацию спроса. Активность пользователей из Урумчи, Циндао, Сямэня и других городов демонстрирует, что безвиз открывает Россию для новой, массовой аудитории за пределами мегаполисов", - отмечают эксперты ЦСР.

Как мы сообщали ране, президент РФ 1 декабря подписал указ о временном порядке въезда в РФ и выезда из РФ граждан Китая.

Согласно указу, до 14 сентября 2026 года граждане КНР вправе осуществлять въезд в РФ и пребывать в России не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях, а также осуществлять транзитный проезд через РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании обычного паспорта гражданина КНР.



Российские граждане с 15 сентября 2025 года могут въезжать в Китай без виз на срок до 30 дней. Посетить КНР без визы можно в рамках туристических и деловых поездок, чтобы посетить родственников, друзей, для обмена визитами, а также транзита через Китай на срок не более 30 дней.

Эксперимент продлится по 14 сентября 2026 года. В 2024 году страну посетило около 2 млн российских туристов.

/TOURBUS.RU

Изображение создано с помощью ИИ