04 декабря
ЦСР: Поисковые запросы китайских туристов о путешествиях в РФ резко выросли
Центр стратегических разработок изучил динамику поисковых запросов. китайских онлайн-платформ после введения безвиза с Россией
Взрывной интерес к путешествиям в Россию зафиксировали ведущие китайские онлайн-платформы на фоне введения безвизового режима с РФ, сообщает Центр стратегических разработок (ЦСР), который цитирует «Интерфакс».
Так, на ключевой платформе для путешественников в Китае Ctrip 1 декабря поиск направлений в Россию удвоился. Tongcheng Travel выявила такой же рост всего за полчаса после публикации новости: больше всего интерес к России проявили жители Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Чэнду и Харбина.
В Москву: из Чэнде и Чжаньцзян (оба +1000%), Янчжоу, Иньчуань, Яньтай (все более +300%), Пекин (+44%).
Как мы сообщали ране, президент РФ 1 декабря подписал указ о временном порядке въезда в РФ и выезда из РФ граждан Китая.
Согласно указу, до 14 сентября 2026 года граждане КНР вправе осуществлять въезд в РФ и пребывать в России не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях, а также осуществлять транзитный проезд через РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании обычного паспорта гражданина КНР.
Эксперимент продлится по 14 сентября 2026 года. В 2024 году страну посетило около 2 млн российских туристов.
Изображение создано с помощью ИИ
