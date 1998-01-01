Новости

Etihad Airways начала сегодня рейсы из Абу-Даби в Казань

Новые сезонные рейсы будут выполняться три раза в неделю до конца апреля

Etihad Airways, национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов, сегодня запустила свой первый рейс в Казань, установив прямую связь между одним из самых быстрорастущих городов России и Абу-Даби, - сообщили нам в пресс-службе авиаперевозчика.

Новые рейсы, которые будут выпоняться три раза в неделю, позволят легко добраться до этих двух динамичных направлений, время в пути составит чуть более пяти часов. Для путешественников из Казани и других регионов России Абу-Даби предлагает удобные стыковки в рамках обширной маршрутной сети Etihad.

Рейс EY839 приземлился сегодня днём в Международном аэропорту Казани, где его торжественно встретили.

Рейсы выполняются по вторникам, четвергам и воскресеньям и подходят для поездок на выходные или продолжительных отпусков.

«Мы рады приветствовать гостей из Казани и познакомить их с Абу-Даби — городом, в котором гармонично сочетаются наследие Эмиратов и современные инновации», — отметила Наталья Горюнова, региональный менеджер Etihad Airways в России и Центральной Азии.

«Благодаря нашему хабу Абу-Даби пассажиры могут пользоваться удобными стыковками в города Юго-Восточной Азии, Индийского субконтинента, Персидского залива и Австралии, открывая исключительные возможности для путешествий по маршрутной сети Etihad.

Этот рейс открывает целый мир возможностей для путешественников в обоих направлениях, будь то знакомство с культурными достопримечательностями Абу-Даби, его чистейшими пляжами и богатой гастрономической жизнью, или дальнейшие стыковки с другими направлениями нашей маршрутной сети», - добавила она.

Открытие рейсов в Казань — последний этап программы расширения маршрутной сети Etihad до 2025 года, которая включает в себя множество новых направлений в Европе, Азии, Африке и Северной Америке.

Сезонный маршрут будет действовать до 19 апреля 2026 года, его возобновление планируется в следующем зимнем сезоне.

/TOURBUS.RU

Фото: pinterest.com