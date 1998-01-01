Горячие авиановости

Cambodia Airways в декабре откроет рейсы между Макао и Владивостоком

Авиакомпания Cambodia Airways в декабре откроет рейсы между специальным административным районом КНР Макао и Владивостоком, сообщается на сайте аэропорта Владивостока.

Полеты начнутся с 19 декабря с частотой трижды в неделю. Они будут осуществляться на воздушных судах Airbus 320.

В настоящее время рейсов между Владивостоком и Макао нет.

Cambodia Airways основана в 2017 году, обслуживает три внутренних направления в Камбодже и международные маршруты в Таиланд, Китай, Малайзию, Сингапур, Вьетнам, Филиппины и Палау.

Лайнер Red Wings, выполнявший рейс Москва-Пхукет, вернулся в аэропорт вылета

Авиакомпания Red Wings 5 декабря отправит на Пхукет пассажиров Boeing 777, который накануне вечером экстренно вернулся в московский аэропорт Домодедово из-за проблем с двигателем.

По данным онлайн-табло аэропорта Домодедово, вылет рейса WZ 3097 запланирован на 01:40 ночи в пятницу.



Как пояснили в пресс-службе авиакомпании, пассажиров разместили в гостиницах. Также перевозчик вынужден скорректировать расписание нескольких рейсов, о чем заблаговременно предупредит пассажиров.



Вечером 3 декабря самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва-Пхукет (Таиланд), экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем. По данным Росавиации, на борту находились 425 человек: 13 членов экипажа и 412 пассажиров – никто не пострадал.





«Аэроэкспресс» вновь повысил тарифы

"Аэроэкспресс" повысил тарифы на проезд в поездах и экспресс-автобусах, прежние цены на билеты останутся при покупке заранее, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Тарифное регулирование производится по итогам анализа эксплуатационных расходов с учетом роста цен на запасные части и топливо (для экспресс-автобусов), увеличения затрат на техническое обслуживание, ремонт подвижного состава и других расходов", - говорится в сообщении.



Согласно обновленным данным, стоимость билета по тарифу "Стандарт" при покупке день в день составит 700 рублей вместо прежних 650 рублей. Тариф "туда-обратно" в одном направлении повысится с 600 до 675 рублей.



Стоимость поездки на экспресс-автобусах теперь составляет 450 рублей в одну сторону, туда и обратно - 750 рублей, вместо прежних 400 рублей и 700 рублей, соответственно.

В компании отметили, что билет "Стандарт" будет стоить 650 рублей, если совершить покупку заранее.

