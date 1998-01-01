|
04 декабря
Горячие авиановости
Cambodia Airways в декабре откроет рейсы между Макао и Владивостоком/ Лайнер Red Wings, выполнявший рейс Москва-Пхукет, вернулся в аэропорт вылета/ «Аэроэкспресс» вновь повысил тарифы
Cambodia Airways в декабре откроет рейсы между Макао и Владивостоком
Авиакомпания Cambodia Airways в декабре откроет рейсы между специальным административным районом КНР Макао и Владивостоком, сообщается на сайте аэропорта Владивостока.
Полеты начнутся с 19 декабря с частотой трижды в неделю. Они будут осуществляться на воздушных судах Airbus 320.
В настоящее время рейсов между Владивостоком и Макао нет.
Cambodia Airways основана в 2017 году, обслуживает три внутренних направления в Камбодже и международные маршруты в Таиланд, Китай, Малайзию, Сингапур, Вьетнам, Филиппины и Палау.
Лайнер Red Wings, выполнявший рейс Москва-Пхукет, вернулся в аэропорт вылета
Авиакомпания Red Wings 5 декабря отправит на Пхукет пассажиров Boeing 777, который накануне вечером экстренно вернулся в московский аэропорт Домодедово из-за проблем с двигателем.
По данным онлайн-табло аэропорта Домодедово, вылет рейса WZ 3097 запланирован на 01:40 ночи в пятницу.
«Аэроэкспресс» вновь повысил тарифы
"Аэроэкспресс" повысил тарифы на проезд в поездах и экспресс-автобусах, прежние цены на билеты останутся при покупке заранее, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Тарифное регулирование производится по итогам анализа эксплуатационных расходов с учетом роста цен на запасные части и топливо (для экспресс-автобусов), увеличения затрат на техническое обслуживание, ремонт подвижного состава и других расходов", - говорится в сообщении.
