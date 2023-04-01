Новости

Дмитрий Арутюнов: «Египет явно идет против течения»

По мнению экспертов, подорожание египетской визы повысит интерес к "безвизовому" Шарм-эль-Шейху

Как мы сообщали вчера, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал закон, согласно которому стоимость визы в Египет может повыситься с $25 до $45, но пока не известно, когда это произойдет.

На сегодня стоимость визы при въезде через аэропорты Каира и Хургады остается прежней – $25, а через Шарм-эль-Шейх – бесплатной на срок до 15 дней.

Как сообщает сегодня пресс-служба РСТ, по словам генерального директора One Click Travel Анары Ураловой, в среду туристы компании оплатили визу по прибытии в прежнем размере $25.

Принимающая сторона и сотрудники в аэропорту рассказали, что не получали информации о повышении стоимости визы.

«Визовый стикер – это акцизная марка, которую необходимо заново напечатать, утвердить и распределить.

Это технически непростой процесс, поэтому внедрить его мгновенно невозможно, и туристов изменения вряд ли затронут в ближайшие месяц-два», – подчеркнула эксперт.

Она заметила, что Египет сейчас находится на пике популярности: открытие нового Большого Египетского музея привлекло дополнительный интерес туристов, дало направлению новый импульс развития.

«Фиксируем высокую загрузку отелей: они регулярно вводят стоп-сейлы не только в пик сезона, но и в январе-феврале. На новогодние даты свободных мест немного, остаются точечные варианты», – говорит эксперт.

Директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева напомнила, что самым популярным регионом для отдыха россиян является Синайский полуостров, где действует облегченный визовый режим для наших граждан по прилете в Шарм-эль-Шейх.

«Предполагаем, что возможное увеличение стоимости виз будет способствовать переориентации части турпотока из Хургады и египетского Средиземноморья на Шарм-эль-Шейх и, как следствие, росту цен на отдых в самых популярных отелях курорта», – сказала она.

Президент группы компаний «Спектрум» Евгения Конколь считает, что возможное увеличение стоимости визы в Египет вряд ли повлияет на турпоток из России.

«Направление крайне популярно среди наших соотечественников за счет того, что оно круглогодичное и на любой бюджет. По итогам 2025 года у нас спрос на Египет вырос в три раза, в зимнем топе продаж страна занимает третье место после Таиланда и Вьетнама», – сказала она.

Как отметил соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов, сейчас многие страны хотят видеть у себя больше российских туристов и охотно отменяют визы, в том числе на Ближнем Востоке.

«И тут Египет явно идет против течения. На Красном море открывается много новых курортов, например в Саудовской Аравии. Могу предположить, что египтянам немного вскружило голову недавнее открытие Большого Египетского музея в Каире.

Событие вызвало большой интерес во всем мире, многие хотят посетить этот шикарный музей. Но для не очень богатых людей увеличение стоимости виз на семью на $80-100 может стать существенной частью расходов на поездку.

Не очень разумное решение с точки зрения бизнеса и привлечения турпотоков: виза – это одноразовый платеж, выгоднее сделать ее и вовсе бесплатной, чтобы человек приехал и несколько дней тратил деньги на месте», – пояснил он.

/TOURBUS.RU