Ситуация на Шри-Ланке стабилизируется после прохождения разрушительного циклона "Дитвах"

При этом экскурсионные маршруты в центре острова остаются закрытыми

Ситуация на Шри-Ланке стабилизируется после циклона "Дитвах", курортные зоны работают в обычном режиме, но экскурсионные маршруты в центре острова остаются закрытыми, сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператоров.

"Ситуация на Шри-Ланке после прохождения циклона постепенно стабилизируется. Курортные зоны на побережье функционируют в штатном режиме: пляжный отдых безопасен, отели работают, туристическая инфраструктура восстановлена.

В аэропорту Коломбо в выходные были задержки рейсов, но он не прекращал работу и сейчас функционирует в обычном режиме", - говорится в сообщении.



По информации объединения, в центральной части острова последствия удара стихии еще не преодолены, - сообщает «Интерфакс».

"Уровень воды остается высоким, ряд дорог закрыт, фиксируются обвалы. Экскурсионные поездки в эти районы временно приостановлены до восстановления транспортной инфраструктуры. Экскурсии в другие части острова проводятся в плановом порядке.

Исключение составляют маршруты, включающие посещение зон, пострадавших от стихии – высокогорных территорий и низменностей вблизи водоемов и дамб. Поездки в эти районы также временно отменены до полного устранения последствий непогоды", - пояснили в компании "Спектрум".

Как сообщалось, на прошлой неделе циклон «Дитвах» принес на Шри-Ланку проливные дожди, которые спровоцировали наводнения, в том числе, в столице Коломбо, и оползни. Погибли, по последним данным, более 360 человек.

Еще около 370 считаются пропавшими без вести. Значительная часть территории страны осталась без электричества и воды.

Часть рейсов, летевших в аэропорт Коломбо, были перенаправлены в другие авиаузлы.

Национальная авиакомпания SriLankan Airlines сообщила о возможных задержках и отменах рейсах. Остановлены были также несколько поездов из-за оползней и падения камней на пути.

Власти страны заявили, что иностранные туристы, которые не смогли вовремя покинуть ее территорию из-за нарушения авиасообщения после циклона, будут освобождены от уплаты сбора за продление визы и штрафов за просрочку.



Дитвах стал самым разрушительным циклоном на Шри-Ланке за последние 8 лет.

В понедельник президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Ануре Кумаре Диссанаяке в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями, вызванными наводнениями и оползнями.

/TOURBUS.RU

Фото: www.aa.com.tr/tr/dunya