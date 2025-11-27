|
04 декабря
Ситуация на Шри-Ланке стабилизируется после прохождения разрушительного циклона "Дитвах"
При этом экскурсионные маршруты в центре острова остаются закрытыми
Ситуация на Шри-Ланке стабилизируется после циклона "Дитвах", курортные зоны работают в обычном режиме, но экскурсионные маршруты в центре острова остаются закрытыми, сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператоров.
"Ситуация на Шри-Ланке после прохождения циклона постепенно стабилизируется. Курортные зоны на побережье функционируют в штатном режиме: пляжный отдых безопасен, отели работают, туристическая инфраструктура восстановлена.
В аэропорту Коломбо в выходные были задержки рейсов, но он не прекращал работу и сейчас функционирует в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Исключение составляют маршруты, включающие посещение зон, пострадавших от стихии – высокогорных территорий и низменностей вблизи водоемов и дамб. Поездки в эти районы также временно отменены до полного устранения последствий непогоды", - пояснили в компании "Спектрум".
Как сообщалось, на прошлой неделе циклон «Дитвах» принес на Шри-Ланку проливные дожди, которые спровоцировали наводнения, в том числе, в столице Коломбо, и оползни. Погибли, по последним данным, более 360 человек.
Еще около 370 считаются пропавшими без вести. Значительная часть территории страны осталась без электричества и воды.
Часть рейсов, летевших в аэропорт Коломбо, были перенаправлены в другие авиаузлы.
Национальная авиакомпания SriLankan Airlines сообщила о возможных задержках и отменах рейсах. Остановлены были также несколько поездов из-за оползней и падения камней на пути.
В понедельник президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Ануре Кумаре Диссанаяке в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями, вызванными наводнениями и оползнями.
www.aa.com.tr/tr/dunya
