Посольство РФ в Иране: Туристам не следует фотографировать и делать видео

Эксперты предполагают, что речь в рекомендации идет о фотографировании военных объектов

Россиянам не следует делать фото и видео во время путешествия по Ирану, сообщает посольство РФ в исламской республике, которое сегодня цитирует «Интерфакс».

“В целях недопущения нежелательных инцидентов и непроизвольных правонарушений российским гражданам настоятельно рекомендуется при поездках в Исламскую Республику Иран воздерживаться от фото- и видеосъемки, строго следовать требованиям местного законодательства и проявлять разумную осторожность и осмотрительность", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Как отмечает сегодня "КоммерсантЪ", с чем связаны эти рекомендации и случались ли подобные инциденты недавно, не уточняется.

На сайте генконсульства РФ в иранском городе Реште отмечается, что в Иране запрещены фото и видеосъемка государственных правительственных учреждений, иностранных представительств и военных объектов.

В этих местах установлены предупредительные знаки, а за нарушение правил могут арестовать. При этом разрешена съемка городских достопримечательностей, исторических памятников и «сюжетов современной жизни».

Сообщение посольства , предположительно, носит рекомендательный характер и касается только военных объектов. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов, отметив, что запечатлевать исторические и природные объекты, скорее всего, можно.

«Данное сообщение, по моему предположению, носит рекомендательный характер относительно специальных объектов инфраструктуры, возможно, военных объектов, зданий и всего подобного. Это обычная практика в целях безопасности в этой стране.

Вероятнее всего, данный запрет касается только специальных инфраструктурных объектов, но для самостоятельных туристов в первую очередь интерес представляют исторические или природные места, которые привлекают их. Фотографировать природу, где нет каких-то объектов, наверное, все-таки можно. Но это пока что наши предположения. Подтвердить их или опровергнуть на данный момент мы не можем», — сказал он.

Как напоминает «Интерфакс», с 2023 года между Россией и Ираном действует механизм групповых безвизовых туристических поездок.

Им могут воспользоваться граждане, совершающие поездки в составе организованных туристических групп (от 5 до 50 чел.) на срок не более 15 дней.

Между тем, МИД РФ пока не рекомендует российским туристам посещать Иран, сообщала в конце октября Ассоциация туроператоров России со ссылкой на письмо министерства.

"С учетом сохранения рисков внезапной эскалации военно-политическое напряженности вокруг Ирана, усиленных мер внутренней безопасности и неполного восстановления местного туристического сектора после недавнего ирано-израильского вооруженного конфликта возобновление туристических поездок в Иран на данном этапе представляется преждевременным", - говорится в ответе внешнеполитического ведомства на запрос туроператоров.



Рекомендация МИД РФ российским гражданам не посещать Иран действует с июня 2025 года, когда началось обострение конфликта между Ираном и Израилем.

Тогда же Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров.

