03 декабря
Тверская губерния: От Торопца до Стариц
Продолжаем рассказ об инфо-туре по Тверской области, прошедшем в рамках культурной программы XXI съезда РСТ
Тверская область продолжает быть одним из перспективных направлений для внутреннего туризма. Так, за 9 месяцев 2025 года туристический поток в регион составил более 2.5 млн. чел. - это на 20% больше, чем в прошлом году
В рамках культурной программы XXI съезда РСТ, при поддержке Министерства туризма Тверской области, для делегатов был проведён инфо-тур по Тверской области «Торопец – город земли русской». Туроператоры, члены РСТ смогли лично оценить разнообразие региона и познакомиться с богатой историей, культурой и гастрономическими традициями таких городов, как Тверь, Ржев, Торопец и Старица.
Сегодня — вторая часть рассказа о путешествии, начатого в нашем вчерашнем выпуске.
...Затерянный на западе Тверской области, древний город Торопец, в который отправились участники на второй день тура, В 2024 году город отметил свое 950 -летие и сегодня здесь сохранились многочисленные памятники древней истории — места поселений, городища, курганы и древние кладбища, старинные дома и церкви.
С советских времен здесь велись раскопки, работало несколько поколений советских и российских археологов. Туристам открыто для обзора Большое городище – остатки древнего Кривитеска, основанного еще племенем кривичей.
Отправной точкой развития исторического туризма Торопца стал 2005 год, когда был создан первый туристический маршрут «По следам Александра Невского». В 2006 году началась масштабная реставрация Богоявленской церкви – утраченной жемчужины торопецкого барокко, затем - восстановление золотых куполов Корсунского собора, а 2015 год ознаменовался открытием музея Патриарха Тихона - уроженца Торопца.
Одноэтажное здание на улице Никитина, 11 - дом родителей Василия Беллавина, будущего патриарха. В рамках реализации культурно-просветительского проекта «Духовная колыбель Патриарха Тихона» был создан уникальный туристический маршрут «Дорогами великих князей и святителей», получивший благословение Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества.
Особенностью этого маршрута стала иммерсивная экскурсия «Тысяча шагов по Торопцу Патриарха Тихона», выполненная в формате аудиоспектакля, которую собственно, и посетили участники тура. Экскурсия проводится в интерактивном формате и с помощью современного оборудования позволяет участникам погрузиться в создаваемую реальность.
Еще одна достопримечательность города - «Дуб от дуба Невского». По городской легенде, князь в 1239 году посадил дуб в Торопце, и это дерево бережно охранялось горожанами до 1976 года, пока его не разбило молнией. Из жёлудя от этого дуба удалось вырастить дерево, к которому сегодня непременно подводят гостей Торопца.
Как и на набережную озера Соломено, где также недавно появилась пешеходная зона с ажурными фонарями, став любимым местом для фото - прогулок.
Одно из интереснейших мест Тверской области, ставшее «своим» для Ивана Грозного, Александра Пушкина и многих других исторических личностей – это древняя Старица. Гости тура посетили Свято-Успенский монастырь, основанный по преданию в 1110 году, на почти столетие раньше, чем сам город.
Примечательно, что в постройке применялся тот самый «старицкий мрамор» — известняк, который добывали в этих местах с XIII века и использовали даже при строительстве московского Кремля. В июне 2024 года рядом с монастырём был открыт памятник «нашему все» - Александру Пушкину, который, впервые заехав в Старицу в 1828 году, потом неоднократно возвращался в эти места. Поэт любил приезжать к своему приятелю Алексею Вульфу, став роковой любовью его сестры Анны.
Согласно городской легенде, в одной из рестораций, расположенных в полуротонде на спуске к Торговым рядам, Пушкин с Вульфом баловались шампанским с пирожными. И сегодня, - знаменитые "слойки Вульфа" местный специалитет, гастрономический бренд Старицы, - которым непременно надо угоститься, например, в историческом кафе «Былина» на ул. Ленина.
Впечатление от поездки всегда складывается как от гастрономической составляющей, так и от гостиницы. Для участников тура был предложен эко-вариант: парк-отель «Дербовеж», расположенный на берегу одноименного озера. По - сказочному чарующее место, поразило гостей настоящей зимней сказкой и гостеприимством.
Фото автора
