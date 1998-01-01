Новости Тверская губерния: От Торопца до Стариц Продолжаем рассказ об инфо-туре по Тверской области, прошедшем в рамках культурной программы XXI съезда РСТ

Тверская область продолжает быть одним из перспективных направлений для внутреннего туризма. Так, за 9 месяцев 2025 года туристический поток в регион составил более 2.5 млн. чел. - это на 20% больше, чем в прошлом году В рамках культурной программы XXI съезда РСТ, при поддержке Министерства туризма Тверской области, для делегатов был проведён инфо-тур по Тверской области «Торопец – город земли русской». Туроператоры, члены РСТ смогли лично оценить разнообразие региона и познакомиться с богатой историей, культурой и гастрономическими традициями таких городов, как Тверь, Ржев, Торопец и Старица. Сегодня — вторая часть рассказа о путешествии, начатого в нашем вчерашнем выпуске. ...Затерянный на западе Тверской области, древний город Торопец, в который отправились участники на второй день тура, В 2024 году город отметил свое 950 -летие и сегодня здесь сохранились многочисленные памятники древней истории — места поселений, городища, курганы и древние кладбища, старинные дома и церкви. С советских времен здесь велись раскопки, работало несколько поколений советских и российских археологов. Туристам открыто для обзора Большое городище – остатки древнего Кривитеска, основанного еще племенем кривичей. Отправной точкой развития исторического туризма Торопца стал 2005 год, когда был создан первый туристический маршрут «По следам Александра Невского». В 2006 году началась масштабная реставрация Богоявленской церкви – утраченной жемчужины торопецкого барокко, затем - восстановление золотых куполов Корсунского собора, а 2015 год ознаменовался открытием музея Патриарха Тихона - уроженца Торопца. Одноэтажное здание на улице Никитина, 11 - дом родителей Василия Беллавина, будущего патриарха. В рамках реализации культурно-просветительского проекта «Духовная колыбель Патриарха Тихона» был создан уникальный туристический маршрут «Дорогами великих князей и святителей», получивший благословение Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества. Особенностью этого маршрута стала иммерсивная экскурсия «Тысяча шагов по Торопцу Патриарха Тихона», выполненная в формате аудиоспектакля, которую собственно, и посетили участники тура. Экскурсия проводится в интерактивном формате и с помощью современного оборудования позволяет участникам погрузиться в создаваемую реальность. Еще одна достопримечательность города - «Дуб от дуба Невского». По городской легенде, князь в 1239 году посадил дуб в Торопце, и это дерево бережно охранялось горожанами до 1976 года, пока его не разбило молнией. Из жёлудя от этого дуба удалось вырастить дерево, к которому сегодня непременно подводят гостей Торопца. Как и на набережную озера Соломено, где также недавно появилась пешеходная зона с ажурными фонарями, став любимым местом для фото - прогулок. Одно из интереснейших мест Тверской области, ставшее «своим» для Ивана Грозного, Александра Пушкина и многих других исторических личностей – это древняя Старица. Гости тура посетили Свято-Успенский монастырь, основанный по преданию в 1110 году, на почти столетие раньше, чем сам город. Примечательно, что в постройке применялся тот самый «старицкий мрамор» — известняк, который добывали в этих местах с XIII века и использовали даже при строительстве московского Кремля. В июне 2024 года рядом с монастырём был открыт памятник «нашему все» - Александру Пушкину, который, впервые заехав в Старицу в 1828 году, потом неоднократно возвращался в эти места. Поэт любил приезжать к своему приятелю Алексею Вульфу, став роковой любовью его сестры Анны. Согласно городской легенде, в одной из рестораций, расположенных в полуротонде на спуске к Торговым рядам, Пушкин с Вульфом баловались шампанским с пирожными. И сегодня, - знаменитые "слойки Вульфа" местный специалитет, гастрономический бренд Старицы, - которым непременно надо угоститься, например, в историческом кафе «Былина» на ул. Ленина. Впечатление от поездки всегда складывается как от гастрономической составляющей, так и от гостиницы. Для участников тура был предложен эко-вариант: парк-отель «Дербовеж», расположенный на берегу одноименного озера. По - сказочному чарующее место, поразило гостей настоящей зимней сказкой и гостеприимством. /TOURBUS.RU Фото автора



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка