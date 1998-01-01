Мексика откроет турофис в Москве и работает над восстановлением прямого авиасообщения

Дорогой перелет – главная проблема, сдерживающая турпоток в Мексику

По информации пресс-службы РСТ, в феврале 2026 года Бюро по туризму Мексики планирует открыть в Москве представительство. Кроме того, введутся переговоры о запуске прямого рейса с конца зимы.

Как отмечают эксперты Российского союза туриндустрии, дорогой перелет – главная проблема, сдерживающая турпоток в Мексику, поэтому появление прямых рейсов могло бы сильно повысить интерес туристов к направлению.

О планах Бюро по туризму шла речь на встрече российских туроператоров с послом Мексики в РФ Эдуардо Вильегасом Мехиасом.

Как сообщили в компании ITM group, в ходе общения была затронута тема, связанная с оформлением единого билета на рейсах Turkish Airlines в Канкун или Мехико с посадкой в Стамбуле.

«Нам обещали, что будут проведены встречи с турецким перевозчиком для решения вопроса выписки единого бланка билета. Но сейчас на ситуацию с низким спросом на направление это никак не влияет – важно, что добраться до страны сложно и дорого», – подчеркнула эксперт по Латинской Америке туроператора Евгения Быкасова.

По ее словам, по ценам сильно ударило сокращение полетной программы европейских перевозчиков из России. Билеты сейчас очень дорогие.

В итоге тур на 9 дней на двоих с экскурсионной программой и перелетом обойдется порядка 730-750 тыс. рублей, и это не с «люксовым» размещением.

В компании «Спектрум» прогнозируют рост спроса на Мексику с появлением прямой перевозки. Сейчас основной интерес туристов традиционно сосредоточен на полуострове Юкатан, популярности не теряет курорт Канкун, за ним идет Ривьера-Майя.

Также развивается интерес к Мериде – культурной столице Юкатана: туда едут за колониальной архитектурой, гастрономией и аутентичной атмосферой.

Руководитель группы стран по Карибам и Америке «Русского Экспресса» Яна Малькова отметила увеличение спроса на направление в три раза, но тут, скорее, речь идет о старте с низкой базы: год назад было 84 туриста, в этом году – 259.

«На встрече в посольстве нам обещали с конца зимы прямой рейс в Мексику – новость отличная. Также туроператорам окажут всевозможную помощь для развития продаж», – пояснила Яна Малькова.

Незначительные объемы продаж Мексики отметили и в компании TEZ Tour. Как объяснила PR-директор Жанна Богачева, заметной динамики к показателям прошлого года не наблюдается, бронирования единичные.

Основным ограничителем спроса остается перелет: туристы добираются до Мексики минимум с одной пересадкой, чаще всего через Стамбул или Дубай. Средняя стоимость авиабилетов составляет 130-150 тыс. рублей.

«Возможны более дешевые варианты перелета через Европу, но они предполагают до трех пересадок и наличие визы, что значительно снижает удобство маршрута. Блоки мест даже не рассматриваем, поскольку анонсов прямых рейсов пока нет.

Но именно появление прямой перевозки может стать ключевым драйвером спроса – загрузка будет высокой, а объем продаж вырастет ровно на количество доступных кресел», – уточнила она.

«Мексику с посещением соседних стран наши туристы практически не запрашивают. Сейчас страна остается, скорее, ассортиментным направлением. С прохождением границы у нас проблем не было, туристам не отказывали ни в прошлом году, ни в этом.

Поэтому можно смело утверждать, что развитие турпотока полностью зависит от объемов авиасообщения, а вот открытие турофиса значительного влияния на продажи не окажет», – подчеркнула Жанна Богачева.

Изображениe: freepic, лицензия