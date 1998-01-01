Новости

ТревелХаб 2025: Когда на смену специалистам туризма придет искусственный интеллект?

Насыщенная самым актуальным контентом ежегодная конференция для специалистов TravelTech-индустрии прошла вчера в столице

Более 350 ведущих профессионалов турбизнеса и IT-сферы приняли участие в прошедшей вчера в конгресс-центре МГТУ им. Баумана10-й ежегодной конференции для специалистов TravelTech-индустрии – ТревелХаб 2025.

Как и в прошлые годы, целью насыщенного делового мероприятия стало объединение участников рынка с целью активного обсуждения актуальных вопросов развития туристического бизнеса с использованием цифровых технологий.

В программе конференции этого года были предусмотрены аналитические презентации и экспертные дискуссии, посвященные трендам и технологиям во всех сегментах рынка: авиа-, железнодорожные и автобусные перевозки, отели, пакетный и экскурсионный туризм, страхование и пр.

В рамках шести сессий приняли участие три десятка спикеров – лидеры мнений туристической индустрии, первые лица компаний TravelTech.

Открыл конференцию ее организатор Леонид Пустов, основатель сообщества Travel Startups.

Модератором выступил Дмитрий Горин, вице-президент РСТ, председатель совета директоров холдинга «Випсервис».

Участниками дискуссий в рамках ТревелХаб 2025 в этом году стали такие ведущие компании. как «Островок», «Т-Путешествия», Яндекс Путешествия, Ростелеком Travel Tech, РЖД-Цифровые пассажирские решения, Сервис путешествий ТуТу, АльфаСтрахование, ЕВРОИНС, Ozon Travel, ORS, Немо, Авиакасса, Мой агент, Superkassa, Smartway, Hotelbook, Avito Путешествия, Суточно.ру, Bronevik, Profi.Travel и многие другие.

Ключевымт темами нынешней конференции стали, в том числе, состояние и тенденции развития рынка туризма в интернете; Travel в экосистемах и корпорациях; развитие технологий в туризме, транспорте и гостеприимстве; продукты и сервисы для цифровизации туристического бизнеса.

Важное место в панельных дискуссиях заняли анализ и обсуждение статистических данных по итогам уходящего 2025 года и видение развития туриндустрии в наступающем 2026 году, возможное возвращение иностранных сервисов бронирования, а также возможные слияния крупных игроков российской туротрасли, новые законодательные инициативы и риски 2026 года.

Как отметил в своем выступлении Андрей Данилин, индустриальный лид категории Travel компании «Яндекс Реклама», «Интерес пользователей сети к туризму растёт — нами зафиксировано 357 млн тревел-запросов только в третьемм квартале этого года».

Евгения Чухнова, генеральный директор «РЖД-Цифровые пассажирские решения» отметила, что «Рост онлайн-бронирований жд-билетов вырос в этом году еще на 15%. Сейчас 8 из 10 наших билетов продаются онлайн».

Много дискуссий вызвало внедрение в турбизнес искусственного интеллекта. Так, Илья Артеменко, руководитель сервиса «Т-Путешествия» отметил, что у профессионалов «были завышенные ожидания относительно стремительно развития ИИ и замены им большого числа сотрудников. Однако для реального внедрения ИИ-сервисов в практику потребуется ещё несколько лет»

При этом член совета директоров сервиса путешествий «Туту» Игорь Сивец считает, что к 2030 г более 60% всех бронирований туристических услуг будут выполняться с помощью инструментов ИИ.

В ходе панельной дискуссии «Travel в экосистемах и маркетплейсах» обсуждалась тема стремительно наступающих экосистем в туризме. Так, Фёдор Тарасюк, коммерческий директор OZON Travel отметил, что продажи туристического сегмента в его компании превысили прошлогодние показатели в 1,7 раза.

На вопрос о будущем бизнеса традиционных туроператоров он ответил: «В будущем возможны лишь ишевые игроки вне рамок экосистем».

/TOURBUS.RU

Фото: Дмитрий Плисов