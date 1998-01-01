Тверская губерния - От Путевого императорского дворца до Ржевского мемориала

В рамках культурной программы XXI съезда РСТ прошел инфо-тур по Тверской области

В рамках культурной программы XXI съезда РСТ, при поддержке Министерства туризма Тверской области, для делегатов был проведён инфо-тур по Тверской области «Торопец – город земли русской».

Туроператоры, члены РСТ смогли лично оценить разнообразие региона и познакомиться с богатой историей, культурой и гастрономическими традициями таких городов, как Тверь, Ржев, Торопец и Старица.

Тверская область продолжает быть одним из перспективных направлений для внутреннего туризма. Так, за 9 месяцев 2025 года туристический поток в регион составил более 2.5 млн. чел. - это на 20% больше, чем в прошлом году. Сегодня в Тверской области активно создаются новые, интересные объекты туристского показа, развивается инфраструктура: в целом, открыто более 190 музеев и музейно-выставочных центров различных форм собственности.

Первой точкой показа в рамках тура стал недавно отреставрированный Тверской императорский дворец. В Российской империи было сооружено 14 путевых дворцов, но только 9 из них сохранилось до наших дней. Распахнувший свои двери после долгой реставрации, – Тверской ныне воссоздан во всей красе и доступен для экскурсий со среды по воскресенье.

В XVII веке на этом месте располагался дом архиерея, уничтоженный большим пожаром 1763 года, а во второй половине XVIII века здесь был возведен Путевой дворец для членов императорской семьи и представителей аристократии по проекту архитектора Петра Романовича Никитина.





Вторым пунктом программы стал Ржевский мемориал советскому солдату. Расположенный в 130 км от Твери, около трассы М-9 «Москва - Рига» в Ржевском округе, комплекс был торжественно открыт пять лет назад, - в июне 2020-го. 25-метровый памятник солдата, посвящённый героям Ржевской битвы, созданный по проекту скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина, поражает своими масштабами и выразительностью образа.

На территории находится музейно-выставочный павильон, оснащенный мультимедийным оборудованием, а также, в самое ближайшее время здесь откроет свои двери для первых посетителей первый в стране VR | Музей поисковика, который уже выдвинут на Всероссийскую премию «Служение».

В основе экспозиции - реальные вещи, поднятые из земли поисковиками на местах сражений под Ржевом.

Каждый экспонат — свидетельство мужества и артефакт истории. Но основное – это захватывающая мультимедийная история, где современность встречается со страшным военным прошлым.

/TOURBUS.RU

Фото автора

