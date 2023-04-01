Новости

АТОР: Блокировка популярного мессенджера создаст проблемы иностранцам и российским туристам

Туроператоры ищут альтернативные средства связи

Роскомнадзор вводит ограничения на работу мессенджера WhatsApp* (*принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta) – cообщает сегодня пресс-служба АТОР.

Издание CNews пишет, начиная с утра 28 ноября 2025 года пользователи по всей стране массово жалуются на сбои в работе приложения, что фиксируется сервисами мониторинга Downdetector и «Сбой.рф».

В Роскомнадзоре подчеркнули, что ограничения вводятся последовательно, чтобы дать пользователям возможность перейти на другие мессенджеры. Подготовка к этим мерам велась с августа 2025 года, когда началась деградация качества звонков в WhatsApp*.

Туроператоры, опрошенные АТОР, предполагают, что такое развитие событий станет очередным препятствием для некоторых иностранных туристов, в том числе из так называемых «дружественных стран», которые хотели бы посетить Россию.

«Этим мессенджером пользуются туристы со всего Ближнего Востока. Им отправляются программы туров и экскурсий, апдейты. Они хотят быть на связи 24/7. Для них блокировка WhatsApp* – это очень плохая история», – объяснил «Вестнику АТОР» вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Причем новое препятствие возникло на фоне роста интереса туристов из этого макрорегиона в нашу страну.

Но удар, как отмечают в отрасли, нанесен и по B2B-коммуникациям в туризме. Мессенджер активно используется туроператорами для деловой переписки, особенно с зарубежными партнерами.

Блокировка этого канала связи создаст ощутимые неудобства для бизнес-процессов.

«В несезон основным каналом связи с иностранными партнерами является электронная почта. В сезон, когда возникает необходимость оперативной коммуникации, используются мессенджеры. Распределение выглядит так: 80% диалогов происходят в WhatsApp, 15% – Телеграм, в 5% случаев используются другие каналы (например, вьетнамский Zalo)», – отмечает исполнительный директор группы компаний «Тари Тур» Оксана Лебедева.

Турагенты же используют WhatsApp* еще более масштабно. Почти все переписка и поддержка туристов происходит в этом мессенджере.

Впрочем, в «Интуристе», например, говорят, что для деловой переписки и так используют электронную почту. Туристы же всегда могут позвонить в контакт-центр по указанному на сайте телефону. Для российских путешественников работают чат-боты в Телеграме.

«Мы знаем об этих сложностях, но всегда находим альтернативные решения. У нас есть другие средства связи, мессенджеры. Турки – народ находчивый, они умеют обходить ограничения. Для туристов это решаемая проблема», – говорит координатор туроператора Pegas Touristik по России и СНГ Орхан Санджар.

А гости из Китая, напоминает председатель Совета Ассоциации международного сотрудничества «Мир без границ» Александр Львов, и вовсе пользуются сервисом WeChat, который прекрасно работает на территории России.

Как отмечают эксперты АТОР, подобные «внезапные изменения очень негативно влияют на бизнес-процессы. Это не первый пример непоследовательности. Например, история с неожиданной блокировкой связи по прилету, которая хоть и закончилась благополучно, успела напугать какую-то часть туристов. Произошло снижение турпотока.

То же самое с инициативой внедрения RuID, которая, благо, не получила продолжения, однако на момент появления изрядно потрясла рынок. И это тоже повлияло на туристические потоки".

"И это во многом нивелирует позитивные результаты, которые могли бы приносить такие безусловно полезные инициативы, как введение безвизового режима с Китаем и Саудовской Аравией", - заключили в АТОР.

/TOURBUS.RU