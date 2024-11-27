Туроператоры: В спросе на новогодний Китай лидирует Хайнань

У ряда туроператоров спрос на зимние каникулы в Поднебесной вырос на 100-150%

Безвизовый режим с Китаем для российских туристов действует 2,5 месяца, и за это время направление показало хороший прирост объемов.

На период новогодних каникул больше всего востребован остров Хайнань – он лидирует среди других направлений внутри Китая. Из городов наиболее популярны Пекин и Шанхай, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

В компании Fun&Sun спрос на новогодние туры в Китай вырос более чем вдвое – на 130% год к году.

В первую очередь бронируются туры на Хайнань – доля острова в общем объеме продаж направления занимает 87%, а спрос на Новый год вырос в 2,3 раза (+134%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Китай замыкает десятку топовых направлений на Новый год. На втором месте после Хайнаня идут Шанхай и Пекин: оба города часто комбинируют с разными городами и регионами – добавляют Сучжоу, Лоян, Сиань, Чжанцзяцзе и другие, у нас десятки программ по стране разной продолжительности. Этой зимой на материке туристы чаще всего выбирают Пекин и Шанхай для коротких городских путешествий, новогодних праздников и насыщенных экскурсионных программ.

В топ-5 также входят Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Сиань», – пояснила PR-директор Ольга Ланская.

На Хайнане туристы предпочитают отели 4-5*, семейные туристы с детьми выбирают «пятерки» с большой территорией и инфраструктурой.

Средний чек тура в Китай на новогодние даты вырос на 10% в долларах, а в рублях снизился на те же 10% – благодаря стабилизации курса и полетным программам с прямым перелетом.

Сейчас средняя стоимость тура на одного туриста составляет около 138 тыс. руб.

Президент группы компаний «Спектрум» Евгения Конколь отметила, что после отмены виз для россиян Китай стал одним из ведущих направлений туроператора. «В 2025 году спрос на туры в Поднебесную увеличился примерно на 15% и сейчас Китай занимает четвертое место среди популярных направлений на Новый год после Вьетнама, Турции и ОАЭ. Туристы чаще выбирают размещение в отелях 4-5*.

Предпочтение отдается отдыху на острове Хайнань, но популярны и крупные города материкового Китая, а также комбинированные туры с пляжным отдыхом на острове и экскурсиями на материке», – уточнила она.

Стоимость туров в декабре стартует от 130 тыс. рублей за двоих при размещении в отеле 4* с перелетом. Рост цен составил около 15% по сравнению с прошлым годом, новогодние предложения подорожали примерно на 30%. Цены авиабилетов на период Нового года и каникул составляют от 120 до 160 тыс. рублей на человека.

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», новогодний спрос на Китай вырос почти в 2,5 раза относительно показателей годичной давности, направление занимает 11-е место в топ-15 стран по числу бронирований объектов размещения на зимние праздники.

Чаще всего туристы выбирают Пекин, Шанхай, Гонконг, Гуанчжоу и Хайнань – бухту Санья.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях Китая составляет 11,4 тыс. руб.

Более половины всех путешественников выбирают отели высокого ценового сегмента: на 4-5* пришлось 53% новогодних бронирований, 3* выбирают 20% туристов.

/TOURBUS.RU