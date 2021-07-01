|
02 декабря
Россия и Саудовская Аравия заключили соглашение о взаимной отмене виз
Число прямых авиарейсов между РФ и Саудовской Аравией к концу этого года может достигнуть 15-ти в неделю
Вчера Россия и Саудовская Аравия заключили соглашение о взаимной отмене виз.
Соответствующее соглашение в рамках Российско-Саудовского делового форума подписали вице-премьер РФ Александр Новак и министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсал Аль Фархан.
Как мы сообщали ранее, правительство России в ноябре одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований.
Согласно документу, граждане "одной стороны прибывают на территорию государства другой стороны без визы для непрерывного пребывания или нескольких периодов пребывания, общий срок которых не должен превышать 90 дней в течение календарного года".
Росту турпотока способствовал запуск в августе 2025 года прямых рейсов саудовской авиакомпанией Flynas, а в октябре – национальным перевозчиком королевства Saudia.
По итогам девяти месяцев 2025 года Саудовская Аравия входит в топ-5 стран-поставщиков туристов в Россию", - отметил вице-президент ассоциации и гендиректор туроператора "Интурист" Александр Мусихин, которого цитирует «Интерфакс».
Отмена виз для них – огромный подарок, потому что виза стоит около 150 долларов с человека", - сказал он.
Как отметил в интервью ТБ генеральный директор туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов, «за последние пять-шесть лет в 36-миллионной Саудовской Аравии произошла колоссальная модернизация. Страна динамично проходит путь от строгих традиций к открытости миру. Это делает её уникальным направлением для путешественников, которые ищут что-то новое.Саудовская Аравия активно развивает туризм, и один из главных акцентов — побережье Красного моря, которое в полтора раза больше египетского.
Уже открыты первые курорты с отелями мирового уровня, такими как Ritz-Carlton, St. Regis и Six Senses».
Из РФ в Саудовскую Аравию за тот же период совершено 36 тыс. поездок, что на 36% больше, чем годом ранее.
/TOURBUS.RU
