Россия и Саудовская Аравия заключили соглашение о взаимной отмене виз

Число прямых авиарейсов между РФ и Саудовской Аравией к концу этого года может достигнуть 15-ти в неделю

Вчера Россия и Саудовская Аравия заключили соглашение о взаимной отмене виз.

Соответствующее соглашение в рамках Российско-Саудовского делового форума подписали вице-премьер РФ Александр Новак и министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсал Аль Фархан.

Как мы сообщали ранее, правительство России в ноябре одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований.

Согласно документу, граждане "одной стороны прибывают на территорию государства другой стороны без визы для непрерывного пребывания или нескольких периодов пребывания, общий срок которых не должен превышать 90 дней в течение календарного года".



Как ранее сообщал РСТ, российский турпоток в Саудовскую Аравию быстро растет, хотя его пока нельзя назвать массовым. В 2024 году в страну поехали не только паломники, но и обычные туристы, в том числе с детьми. У некоторых туроператоров объем продаж на направлении вырос вдвое.

Росту турпотока способствовал запуск в августе 2025 года прямых рейсов саудовской авиакомпанией Flynas, а в октябре – национальным перевозчиком королевства Saudia.



"Российское направление в Саудовской Аравии известно и популярно уже несколько последних лет. Въездной турпоток только увеличивается, кратно обогнав по объемам "допандемийный" 2019 год.

По итогам девяти месяцев 2025 года Саудовская Аравия входит в топ-5 стран-поставщиков туристов в Россию", - отметил вице-президент ассоциации и гендиректор туроператора "Интурист" Александр Мусихин, которого цитирует «Интерфакс».

По его словам, туристы из Саудовской Аравии путешествуют по России как группами, так и индивидуально. Наиболее популярные направления для них – это Москва, Санкт-Петербург и Сочи.



С коллегой согласен вице-президент АТОР Артур Мурадян.

"Въездной турпоток может увеличиться в 2-3 раза к лету будущего года. Кроме того, Саудовскую Аравию посещают десятки тысяч российских паломников.

Отмена виз для них – огромный подарок, потому что виза стоит около 150 долларов с человека", - сказал он.

Как напомнили в ассоциации, число прямых рейсов между РФ и Саудовской Аравией расширяется и к концу года может достигнуть 15 в неделю.

Как отметил в интервью ТБ генеральный директор туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов, «за последние пять-шесть лет в 36-миллионной Саудовской Аравии произошла колоссальная модернизация. Страна динамично проходит путь от строгих традиций к открытости миру. Это делает её уникальным направлением для путешественников, которые ищут что-то новое.Саудовская Аравия активно развивает туризм, и один из главных акцентов — побережье Красного моря, которое в полтора раза больше египетского.

Уже открыты первые курорты с отелями мирового уровня, такими как Ritz-Carlton, St. Regis и Six Senses».



По данным Погранслужбы ФСБ России, с января по сентябрь 2025 года из Саудовской Аравии в Россию приехали почти 48 тыс. туристов, что на 22% больше, чем годом ранее.

Из РФ в Саудовскую Аравию за тот же период совершено 36 тыс. поездок, что на 36% больше, чем годом ранее.

