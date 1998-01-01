Новости Минтранс: Новый аэропортовый сбор составит около 150 руб. с одного авиабилета В России до 2030 года запланирована модернизация 129 аэродромов

Средний размер аэропортового сбора, который вводится в России для финансирования реконструкции аэропортов, составит 150 рублей, он будет взиматься со всех пассажиров в аэропортах, принадлежащих холдингам, сообщает Минтранс.

«Для привлечения дополнительных средств Минтрансом и Росавиацией разработан законопроект, предусматривающий введение инфраструктурного сбора. Предполагается, что сбор и его дальнейшее перечисление будет осуществляться российскими и иностранными перевозчиками как на международных, так и на внутренних авиалиниях», - говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс»



Как поясняют в Минтрансе, сбор предлагается вводить только в аэропортах холдингов, что позволит аккумулировать средства для реконструкции инфраструктуры и не приведет к значительному увеличению стоимости авиабилета.



«Средняя величина инфраструктурного сбора с авиакомпании составит 150 рублей на один авиабилет. В то же время сбор планируется осуществлять как в аэропортах, в которых ведется реконструкция, так и в аэропортах, в которых проекты реконструкции не ведутся. Это позволит снизить финансовую нагрузку на пассажиров. Контроль за сбором и его распределением будет возложен на органы власти. Данные средства будут направлены на компенсацию затрат концессионера на покрытие заемного финансирования», - говорится в сообщении.



Как напоминают в министерстве, в 2025 году стартовал федеральный проект «Развитие опорной сети аэродромов», на реализацию которого выделены бюджетные средства в объеме 366 млрд рублей. По расчетам правительства, этих средств недостаточно для запланированной реконструкции инфраструктуры. Поэтому порядка 128 млрд рублей будут привлекаться от частных инвесторов. Ранее гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский предупредил о возможности существенного подорожания авиабилетов из-за резкого роста расходов авиакомпаний на обслуживание в аэропортах после их модернизации. В России до 2030 года запланирована модернизация 129 аэродромов. Еще более 50 небольших региональных аэродромов ожидает капитальный ремонт. /TOURBUS.RU

