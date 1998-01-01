|
01 декабря
Минтранс: Новый аэропортовый сбор составит около 150 руб. с одного авиабилета
В России до 2030 года запланирована модернизация 129 аэродромов
Средний размер аэропортового сбора, который вводится в России для финансирования реконструкции аэропортов, составит 150 рублей, он будет взиматься со всех пассажиров в аэропортах, принадлежащих холдингам, сообщает Минтранс.
Предполагается, что сбор и его дальнейшее перечисление будет осуществляться российскими и иностранными перевозчиками как на международных, так и на внутренних авиалиниях», - говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс»
Контроль за сбором и его распределением будет возложен на органы власти. Данные средства будут направлены на компенсацию затрат концессионера на покрытие заемного финансирования», - говорится в сообщении.
По расчетам правительства, этих средств недостаточно для запланированной реконструкции инфраструктуры. Поэтому порядка 128 млрд рублей будут привлекаться от частных инвесторов.
Ранее гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский предупредил о возможности существенного подорожания авиабилетов из-за резкого роста расходов авиакомпаний на обслуживание в аэропортах после их модернизации.
В России до 2030 года запланирована модернизация 129 аэродромов. Еще более 50 небольших региональных аэродромов ожидает капитальный ремонт.
/TOURBUS.RU
