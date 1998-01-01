Travelata: Спрос на Вьетнам вырос в этом году более, чем в три раза

В основном наши туристы выбирают отели 4-5* на курорте Нячанг на основе завтраков

Российские туристы все чаще выбирают Вьетнам. За год спрос на это направление вырос более чем в три раза.

Первое место среди вьетнамских курортов занимает Нячанг. Сюда едут 76% россиян, которые покупают путешествия во Вьетнам через интернет-магазин туров Travelata.ru. Средний чек такого отдыха – 219 тысяч рублей.

В прошлом году Нячанг тоже был лидером, однако его доля была меньше и составляла 58%. Средняя цена отдыха в 2024-м составляла 204 тысячи руб.

Второе место у Фантхьета – 13%. В прошлом году результат этого курорта был значительно выше – 38%. Средний чек за год вырос с 234 тысяч рублей до 242 тысяч. На третьей позиции Фукуок. Доля этого курорта 5%. Годом ранее он был на четвертом месте всего с 2%.

На третьем в 2024-м находился Камрань. Сейчас этот курорт на четвертой строке, а его доля за год выросла вдвое – с 2% до 4%. Средний чек такого отдыха значительно вырос – с 298 тысяч рублей до 352 тысяч за тур.

Пятое место досталось Данангу, ранее его не было в списке лидеров. В прошлом году топ популярных вьетнамских направлений замыкал Хошимин. Сейчас его уже нет среди наиболее востребованных.

Во Вьетнаме чаще всего туристы останавливаются в отелях с 4 звездами. Таких отдыхающих 46%. В прошлом году на них приходилось еще больше – 65%.

Также спросом пользуются пятизвездочные отели. Их доля составляет 38%. В 2024-м такой комфорт предпочитали 19% отдыхающих во Вьетнаме.

Трехзвездочные отели сохраняют свою долю 15% два года подряд.

В качестве питания во Вьетнаме чаще всего предпочитают завтраки – 85%. Это связано с тем, что в стране довольно разнообразная и недорогая кухня. Поэтому обедать и ужинать люди ходят в местные рестораны, а не остаются в отелях.

Завтраки и ужины в тур включают только 6% отдыхающих. Подобная ситуация была и годом ранее.

Как отмечает Олег Козырев, директор по маркетингу Travelata.ru, «Резкий рост вьетнамского направления связан с запуском прямых рейсов в Нячанг из нескольких российских городов. Кроме того, их частота постепенно увеличивается.

В 2024 году до Нячанга, как и до других популярных курортов Вьетнама, можно было добраться с помощью трансфера после прилета в Хошимин. И далеко не все туристы хотели проводить в автобусе несколько часов, что было ощутимым минусом при выборе Вьетнама для отдыха.

Для отпуска туристы преимущественно выбирают в качестве питания завтраки и отели категории 4*, однако в 2025 году доля отелей 5* в купленных турах во Вьетнам выросла вдвое – с 19 до 38%.

Кроме того, мы видим значительный рост вьетнамских курортов на новогодние праздники».

/TOURBUS.RU

Топ популярных вьетнамских направлений на 2025 год + средние чеки

Направление Доля Ср. чек, руб. Нячанг 76% 219 160 Фантхьет 13% 242 273 Фукуок 5% 270 515 Камрань 4% 352 015 Дананг 1% 273 468

Фото: es.123rf.com/imagenes