Новости Безвизовый въезд для китайских туристов введен с сегодняшнего дня По оценке экспертов, групповой туризм из КНР может вырасти на теперь на 10-15%, индивидуальный - на 60-100%

Президент РФ Владимир Путин подписал сегодня указ о временном порядке въезда в РФ и выезда из РФ граждан КНР. Документ опубликован на портале правовой информации. Указ от 1 декабря вступил в силу со дня подписания, - сообщает «Интерфакс».



Согласно указу, "до 14 сентября 2026 года включительно граждане КНР вправе осуществлять въезд в РФ и пребывать в России не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях, а также осуществлять транзитный проезд через РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании обычного паспорта гражданина КНР".



В указе подчеркивается, что правила вводятся "с учетом принципа взаимности".

При этом порядок въезда в РФ и выезд из РФ, установленный настоящим указом, не распространяется на граждан Китая, въезжающих в Россию в целях осуществления трудовой, в том числе журналистской деятельности, а также для получения образования, в целях проживания в России либо для осуществления международных автомобильных перевозок и сопровождения таких транспортных средств в качестве переводчиков. Турпоток из Китая в Россию снизился в 2025 году на 5,5%, но отмена виз позволит выровнять ситуацию и в летнем сезоне 2026 года привести к росту числа туристов, сообщил "Интерфаксу" гендиректор туроператора "Интурист" Александр Мусихин. "Рынок ждал эту новость. За 9 месяцев, по данным погранслужбы, поездки туристов из Китая в Россию сократились на 5,5% относительно прошлого года. Уверен, что введенная мера поспособствует выравниванию ситуации. Китай с большим отрывом является лидером въездного туризма в РФ с максимальным географическим охватом. Наиболее популярные места для посещений: Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток. Путешествуют в основном группами, с насыщенной экскурсионной программой, однако в последние годы растет доля самостоятельного туризма", - рассказал г-н Мусихин.

По его прогнозу, рост по групповым турам может составить 10-15%, по индивидуальным - минимум 50%.



В Ассоциации туристических агрегаторов сообщили, что самостоятельный турпоток из Китая в Россию с учетом деловых поездок может вырасти еще больше – в 1,5-2 раза.

"В первую очередь китайских туристов привлекают крупные мегаполисы – Москва, Петербург, а также приграничные поездки – Приморье, Амурская область. Новосибирск популярен как точка входа для транссибирских маршрутов. Также спросом пользуются малые аутентичные города с богатой историей в центральной России – Суздаль, Владимир, Кострома и другие города Золотого кольца. Интересны гражданам Китая и природные территории – Карелия, Мурманская область, Байкал", - рассказал гендиректор АТАГ Александр Брагин.



Напомним, что российские граждане с 15 сентября 2025 года могут въезжать в Китай без виз на срок до 30 дней. Посетить КНР без визы можно в рамках туристических и деловых поездок, чтобы посетить родственников, друзей, для обмена визитами, а также транзита через Китай на срок не более 30 дней. Эксперимент продлится по 14 сентября 2026 года. В 2024 году соседнюю страну посетило около двух млн российских туристов. /TOURBUS.RU Изображение создано с помощью ИИ

