01 декабря
Безвизовый въезд для китайских туристов введен с сегодняшнего дня
По оценке экспертов, групповой туризм из КНР может вырасти на теперь на 10-15%, индивидуальный - на 60-100%
Президент РФ Владимир Путин подписал сегодня указ о временном порядке въезда в РФ и выезда из РФ граждан КНР. Документ опубликован на портале правовой информации.
Указ от 1 декабря вступил в силу со дня подписания, - сообщает «Интерфакс».
Турпоток из Китая в Россию снизился в 2025 году на 5,5%, но отмена виз позволит выровнять ситуацию и в летнем сезоне 2026 года привести к росту числа туристов, сообщил "Интерфаксу" гендиректор туроператора "Интурист" Александр Мусихин.
"Рынок ждал эту новость. За 9 месяцев, по данным погранслужбы, поездки туристов из Китая в Россию сократились на 5,5% относительно прошлого года. Уверен, что введенная мера поспособствует выравниванию ситуации. Китай с большим отрывом является лидером въездного туризма в РФ с максимальным географическим охватом.
Наиболее популярные места для посещений: Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток. Путешествуют в основном группами, с насыщенной экскурсионной программой, однако в последние годы растет доля самостоятельного туризма", - рассказал г-н Мусихин.
В 2024 году соседнюю страну посетило около двух млн российских туристов.
/TOURBUS.RU
Изображение создано с помощью ИИ
