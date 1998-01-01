Pegas Touristik повезет туристов на Кубу вместо Венесуэлы

В связи с обострением обстановки вокруг Венесуэлы а/к Nordwind сегодня вместо рейса из Москвы в Порламар совершит полет в Варадеро

По информации СМИ, президент США Дональд Трамп в субботу призвал авиакомпании считать воздушное пространство вокруг Венесуэлы закрытым.

В воскресенье стало известно, что федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило уведомление для авиакомпаний (NOTAM), в котором сообщило о рисках полетов в районе Венесуэлы из-за ухудшения ситуации с безопасностью и усиления военной активности в стране или вокруг нее.

Оно действует до 19 февраля 2026 года. Часть авиакомпаний отменили рейсы, другие, включая все венесуэльские, продолжают полеты.



Туроператор Pegas Touristik повезет туристов на Кубу вместо Венесуэлы в связи с обострением обстановки, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В связи с потенциальной угрозой безопасности гражданским лайнерам в воздушном пространстве Венесуэлы из-за конфликта с США туроператор PEGAS Touristik повезет пассажиров ближайшего рейса на остров Маргарита в Варадеро на Кубу", - говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».



В нем уточняется, что туроператор отменил рейс аффилированной авиакомпании Nordwind 1 декабря из Москвы в Порламар. Вместо него он планирует выполнить рейс в Варадеро.



"Компания предоставит туристам выбор: или разместиться в отелях аналогичного (или, в ряде случаев – более высокого класса) в Варадеро, или случае отказа туристов от отдыха на Кубе, средства за аннулированные брони будут оставлены на депозите на будущие бронирования (возможно будет выбрать другой период отдыха и направление). Дальнейшие рейсы в Венесуэлу также будут выполняться в Варадеро до нормализации обстановки", - сообщает ассоциация.



По данным АТОР, Pegas Touristik планирует вывозить туристов, уже отдыхающих в Венесуэле на острове Маргарита, в запланированные даты вылета. С этой целью будет выполнен специальный рейс.



Отдых российских туристов в Венесуэле проходит в плановом режиме, домой они вернутся в запланированные сроки, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Никакой эвакуации российских туристов из Венесуэлы не планируется, в этом нет необходимости, так как они вернутся домой в плановом режиме", - цитирует его пресс-служба РСТ

Как пояснил г-н Горин, за последние несколько лет в связи с пандемией, массовой отменой международных рейсов, стихийных бедствий туроператоры накопили большой опыт решения таких проблем.



"Алгоритм выработан, туроператоры самостоятельно принимают решение о замене рейсов, переселении туристов. Им важно не сорвать отдых туристов, выполнить свои обязательства перед ними. Как и в данном случае, туристы в случае отказа получат варианты замены тура.

Геополитическая ситуация такова, что туроператоры в первую очередь думают о безопасности туристов, поэтому все большее число россиян доверяет им свой отдых", - сказал он.



По словам вице-президента РСТ, на текущий момент никаких официальных рекомендаций или ограничений на поездки со стороны МИД России и Минэкономразвития не поступало.

По данным Погранслужбы ФСБ, в 2024 году в Венесуэле отдохнули 18,6 тыс. российских туристов.

/TOURBUS.RU