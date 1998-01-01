|
01 декабря
Pegas Touristik повезет туристов на Кубу вместо Венесуэлы
В связи с обострением обстановки вокруг Венесуэлы а/к Nordwind сегодня вместо рейса из Москвы в Порламар совершит полет в Варадеро
По информации СМИ, президент США Дональд Трамп в субботу призвал авиакомпании считать воздушное пространство вокруг Венесуэлы закрытым.
В воскресенье стало известно, что федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило уведомление для авиакомпаний (NOTAM), в котором сообщило о рисках полетов в районе Венесуэлы из-за ухудшения ситуации с безопасностью и усиления военной активности в стране или вокруг нее.
Оно действует до 19 февраля 2026 года. Часть авиакомпаний отменили рейсы, другие, включая все венесуэльские, продолжают полеты.
"В связи с потенциальной угрозой безопасности гражданским лайнерам в воздушном пространстве Венесуэлы из-за конфликта с США туроператор PEGAS Touristik повезет пассажиров ближайшего рейса на остров Маргарита в Варадеро на Кубу", - говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».
"Никакой эвакуации российских туристов из Венесуэлы не планируется, в этом нет необходимости, так как они вернутся домой в плановом режиме", - цитирует его пресс-служба РСТ
Как пояснил г-н Горин, за последние несколько лет в связи с пандемией, массовой отменой международных рейсов, стихийных бедствий туроператоры накопили большой опыт решения таких проблем.
Геополитическая ситуация такова, что туроператоры в первую очередь думают о безопасности туристов, поэтому все большее число россиян доверяет им свой отдых", - сказал он.
