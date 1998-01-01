Новости

В Москве объявили итоги Национальной гостиничной премии — 2025

Премия традиционно отметила лучшие отели страны из 35 регионов в 40 номинациях

В столичном отеле Continental состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной гостиничной премии- 2025.

На итоговое профессиональное событие в индустрии гостеприимства собрались руководители ведущих гостиничных сетей и независимых отелей, представители туристического бизнеса, отраслевых ассоциаций и администраций городов России.

Жюри и экспертная коллегия оценивали претендентов по целому ряду критериев. По итогам трехэтапного отбора были определены победители, ставшие ориентиром для отрасли в 2025 году.

Так, в финал вышло более 170 номинантов из 35 регионов России: премия традиционно отметила лучшие отели страны в 40 номинациях.

Открывая мероприятие, председатель Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев отметил,что «Национальная гостиничная премия проводится уже в седьмой раз и сегодня по праву считается значимым событием в мире туриндустрии.

Это одновременно и признание вложенных усилий, и стимул работать дальше, брать новые вершины и продолжать радовать своих клиентов».

В крупнейшей номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса» были представлены города, последовательно развивающие туристическую инфраструктуру, поддерживающие инвесторов и создающие комфортные условия для работы отелей.

Так, в этом году в конкурсе приняли участие 17 городов страны, лучшими из которых стали: Нижний Новгород (категория «города с населением свыше 1 млн.»), Чебоксары (категория «города с населением от 500 тыс. до 1 млн.»), Псков (категория «города с населением от100 до 500 тыс.») и Кировск (категория «города с населением до 100 тыс.»)

ПОБЕДИТЕЛИ - 2025

Лучший загородный отель: Cosmos Collection Altay Resort

Лучший малый отель: Hills Polyana Hotel

Лучший апарт-отель: VALO Business

Лучший дизайн отеля. Chekhoff Hotel Moscow Curio Collection by Hilton

Лучшая концепция отеля. Хилинг - отель «Green Flow»

Лучший глэмпинг. Глэмпинг-парк «Яхонты Ногинск»

Лучший хостел. DEVON HOSTEL

Лучшая программа анимации. Парк-отель BRIDGE Country Resort

Лучшая концепция здорового образа жизни. RODINA Grand Hotel&SPA

Лучшая концепция продвижения отеля. УК "Яхонты" Отели.РУ

Лучшая инфраструктура для людей с ограниченными возможностями. Город-отель «Бархатные сезоны»

Лучшая инновация в отеле. Rosa Springs

Лучший ландшафтный дизайн. HILLS POLYANA Hotel & SPA

Лучшая система подготовки кадров. Высшая школа управления РУДН

Лучший проект реконструкции отеля. Фристайл Роза Хутор

Лучший городской отель. Swissôtel Красные Холмы

Лучший мини-отель. Калейдоскоп Центральный

Лучший бутик-отель. Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo

Лучший spa-отель. Mövenpick Resort & SPA Anapa Miracleon

Лучший экоотель. АРКТИК-ОТЕЛЬ «КИТОВЫЙ БЕРЕГ»

Лучший санаторий. Life Balance hotel Rosa Springs

Открытие года. Palmira ART Hotel

Лучший сайт отеля. Сеть отелей Vertical

Лучший ресторан в отеле. Ресторан МЁД kitchen & bar в Hills Polyana Hotel

Лучший проморолик об отеле. Сеть апарт-отелей YES

Лучший свадебный отель. Парк-отель «Орловский»

Лучший курортный отель. Курорт Мрия

Лучший горнолыжный отель. Ski Inn Rosa Khutor SPA Hotel

Лучший семейный отель. Санаторно-курортный комплекс Bridge Resort

Лучший mice отель. Hilton Saint Petersburg ExpoForum

Лучший отель категории "три звезды". Гостиница "Саранск"

Лучший отель категории "четыре звезды". Гостиничный комплекс «Ногай»

Лучший отель категории "пять звезд". Метрополь Гранд Отель Геленджик

Лучший luxury отель. Крымский Бриз Hotel & Villas

Поставщик года. Торговый Дом Юнитрейд

Персона года. Ирина Соколова, Генеральный директор RODINA Grand Hotel & SPA Sochi

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено организаторами премии





