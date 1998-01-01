|
01 декабря
В Москве объявили итоги Национальной гостиничной премии — 2025
Премия традиционно отметила лучшие отели страны из 35 регионов в 40 номинациях
В столичном отеле Continental состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной гостиничной премии- 2025.
На итоговое профессиональное событие в индустрии гостеприимства собрались руководители ведущих гостиничных сетей и независимых отелей, представители туристического бизнеса, отраслевых ассоциаций и администраций городов России.
Жюри и экспертная коллегия оценивали претендентов по целому ряду критериев. По итогам трехэтапного отбора были определены победители, ставшие ориентиром для отрасли в 2025 году.
Так, в финал вышло более 170 номинантов из 35 регионов России: премия традиционно отметила лучшие отели страны в 40 номинациях.
Открывая мероприятие, председатель Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев отметил,что «Национальная гостиничная премия проводится уже в седьмой раз и сегодня по праву считается значимым событием в мире туриндустрии.
Это одновременно и признание вложенных усилий, и стимул работать дальше, брать новые вершины и продолжать радовать своих клиентов».
В крупнейшей номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса» были представлены города, последовательно развивающие туристическую инфраструктуру, поддерживающие инвесторов и создающие комфортные условия для работы отелей.
Так, в этом году в конкурсе приняли участие 17 городов страны, лучшими из которых стали: Нижний Новгород (категория «города с населением свыше 1 млн.»), Чебоксары (категория «города с населением от 500 тыс. до 1 млн.»), Псков (категория «города с населением от100 до 500 тыс.») и Кировск (категория «города с населением до 100 тыс.»)
ПОБЕДИТЕЛИ - 2025
Лучший загородный отель: Cosmos Collection Altay Resort
Лучший малый отель: Hills Polyana Hotel
Лучший апарт-отель: VALO Business
Лучший дизайн отеля. Chekhoff Hotel Moscow Curio Collection by Hilton
Лучшая концепция отеля. Хилинг - отель «Green Flow»
Лучший глэмпинг. Глэмпинг-парк «Яхонты Ногинск»
Лучший хостел. DEVON HOSTEL
Лучшая программа анимации. Парк-отель BRIDGE Country Resort
Лучшая концепция здорового образа жизни. RODINA Grand Hotel&SPA
Лучшая концепция продвижения отеля. УК "Яхонты" Отели.РУ
Лучшая инфраструктура для людей с ограниченными возможностями. Город-отель «Бархатные сезоны»
Лучшая инновация в отеле. Rosa Springs
Лучший ландшафтный дизайн. HILLS POLYANA Hotel & SPA
Лучшая система подготовки кадров. Высшая школа управления РУДН
Лучший проект реконструкции отеля. Фристайл Роза Хутор
Лучший городской отель. Swissôtel Красные Холмы
Лучший мини-отель. Калейдоскоп Центральный
Лучший бутик-отель. Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo
Лучший spa-отель. Mövenpick Resort & SPA Anapa Miracleon
Лучший экоотель. АРКТИК-ОТЕЛЬ «КИТОВЫЙ БЕРЕГ»
Лучший санаторий. Life Balance hotel Rosa Springs
Открытие года. Palmira ART Hotel
Лучший сайт отеля. Сеть отелей Vertical
Лучший ресторан в отеле. Ресторан МЁД kitchen & bar в Hills Polyana Hotel
Лучший проморолик об отеле. Сеть апарт-отелей YES
Лучший свадебный отель. Парк-отель «Орловский»
Лучший курортный отель. Курорт Мрия
Лучший горнолыжный отель. Ski Inn Rosa Khutor SPA Hotel
Лучший семейный отель. Санаторно-курортный комплекс Bridge Resort
Лучший mice отель. Hilton Saint Petersburg ExpoForum
Лучший отель категории "три звезды". Гостиница "Саранск"
Лучший отель категории "четыре звезды". Гостиничный комплекс «Ногай»
Лучший отель категории "пять звезд". Метрополь Гранд Отель Геленджик
Лучший luxury отель. Крымский Бриз Hotel & Villas
Поставщик года. Торговый Дом Юнитрейд
Персона года. Ирина Соколова, Генеральный директор RODINA Grand Hotel & SPA Sochi
/TOURBUS.RU
Фото предоставлено организаторами премии
