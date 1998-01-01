Новости

Объявлены лауреаты ХIV Международной премии Russian Event Awards

Право на участие в финальных мероприятиях получили 370 проектов из 57 регионов России, Республики Беларусь и Южной Осетии

26-28 ноября в Нижнем Новгороде состоялся финал ХIV Международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards. В 2025 году премия проводится в память о Геннадии Шаталове, ее основателе.

В 2025 году на соискание XIV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards было подано 473 проекта из 63 регионов России, Республики Беларусь и Южной Осетии.

Организаторами финальных мероприятий выступили: Министерство туризма и промыслов Нижегородской области, ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг-Тур.

26 ноября на территории Бизнес-центра V Business Bay состоялась торжественная церемония открытия финала премии, где с напутственными словами выступили Лариса Кобелева, генеральный директор ФРОС Region PR, и Ольга Хоточкина, председатель Экспертного совета Международной премии Russian Event Awards. В этот день прошли публичные презентации 370 проектов-финалистов.

Также 26 ноября на территории Бизнес-центра V Business Bay прошел благотворительный концерт «Таланты событийного туризма», накотором Николай Дугинов, бренд менеджер компании «АэроМир», на мини-аукционе в поддержку 7-летнего Марка Умирсалиева, подопечного Детского хосписа «Дом с маяком», разыграл фотозону «Медведь».

Лот за 50 000 рублей приобрела Евгениия Руцкова, руководитель компании «Берега вкуса» из Благовещенска (Амурская область).

За три дня премии удалось собрать всю сумму для лечения Марка — а это 147 107 рублей.

29 ноября на территории «Нижегородской ярмарки» состоялась торжественная церемония награждения лауреатов XIV Международной премии Russian Event Awards 2025. В ней принял участие Сергей Яковлев, министр туризма и промыслов Нижегородской области, Лариса Кобелева, генеральный директор ФРОС Region PR, и Ольга Хоточкина, директор Международной туристической выставки «Интурмаркет», председатель Экспертного совета Международной премии Russian Event Awards.

"В 2026 году все запланированные финалы премий состоятся согласно утверждённому графику.

Мы продолжим дело Геннадия Шаталова, храня его наследие и развивая проекты в соответствии с заложенными им традициями", - отмечают организаторы премии.

Лауреаты ХIV Международной премии Russian Event Awards 2025

/TOURBUS.RU