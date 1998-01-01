Jazeera Airways вновь начнет полеты из Эль-Кувейта в Сочи

Рейсы будут выполняться с 25 декабря два раза в неделю и будут рассчитаны, в основном, на арабских туристов

Кувейтский лоукостер Jazeera Airways с 25 декабря откроет полетную программу из Эль-Кувейта в Сочи, сообщают сегодня «Интерфакс» и РСТ.

"С 25 декабря стартует полетная программа авиакомпании Jazeera Airways из Кувейта в Сочи. Она рассчитана на арабских туристов, которые захотят побывать на крупнейшем российском курорте в зимний сезон. Рейсы будут выполняться дважды в неделю ", - говорится в сообщении.



Как отметил председатель комитета РСТ по международной деятельности, основатель компании "Свой-ТС" Сергей Войтович, рейсы из Эль-Кувейта в Сочи, которые Jazeera Airways осуществляла с июня до середины сентября, летали с полной загрузкой.

По прогнозам Центра стратегических разработок, турпоток в РФ из стран Ближнего востока по итогам 2025 года вырастет как минимум на 60%. В частности, число туристов из ОАЭ увеличится на 58%, Кувейта – на 46%, Катара – на 167%.

Несмотря на имеющиеся сложности и небольшую глубину продаж, “въездные» туроператоры в целом сезоном довольны, - сообщала ранее пресс-служба РСТ.

По словам Сергея Войтовича, «У нас много групп, в основном это Ближний Восток – Катар, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Кувейт. Сочи популярен у саудовских и кувейтских туристов, они едут ради мягкой погоды, моря, гор, экскурсий, новых впечатлений.

У нас есть также небольшие группы из Бразилии, Аргентины»,

Г-н Войтович также указал на сложности с закрытием аэропортов - туристы «Свой-ТС» столкнулись с операцией «ковер» в Сочи. «Если в первый раз наша кувейтская группа была в горах и практически ничего не почувствовала, то во второй раз минувшим летом туристов из этой же страны пришлось эвакуировать из отелей.

Какая дальше будет реакция на этом рынке, сказать трудно, зависит от того, насколько корректно и быстро проводится эта процедура», – отметил он.

Директор компании Izba Rus Светлана Гаевич подтверждает: «Сезон-2025 вновь проходит под знаком арабских туристов. У туристов из ОАЭ, Кувейта, Катара и Омана сохраняется большой интерес к поездкам в Россию.

Особенно резкий всплеск мы увидели со стороны оманцев после 18 июля, когда был введен безвизовый режим между нашими странами. К тому же на этом направлении хорошее авиасообщение, рейсов много – туристы едут целыми группами, немало и индивидуалов. Поездки- на 7-14 дней", - отмечает эксперт.

/TOURBUS.RU