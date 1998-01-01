Новинки горнолыжного сезона: Дальний Восток, Мурманская обл., Алтай, Кузбасс, Урал

Что нового, неожиданного и увлекательного ждет туристов на горнолыжных курортах России в наступающем сезоне

Дальний Восток

«Горный воздух»

На курорте «Горный воздух» в Южно-Сахалинске также отмечают стабильный рост интереса к горнолыжному туризму. На курорте наблюдают регулярный ежегодный прирост в 15-17%. В этом году ожидается около 350-400 тысяч гостей. Курорт «Горный воздух» обычно открывает сезон на первой неделе декабря. В этом сезоне откроются дополнительные километры искусственного оснежения на горе Красная, что позволит открывать сезон и на второй вершине курорта в начале декабря. Также в этом году построено новое здание информационного центра.

Сезон на курорте завершается в середине апреля.

Мурманская область

«Большой Вудъявр»

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» - якорный объект горно-туристического кластера «Хибины», который включает в себя также аэропорт Хибины, санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас», панорамный ресторан «Плато» и ряд других объектов индустрии гостеприимства. «Большой Вудъявр» сегодня входит в пятерку крупнейших горнолыжных курортов России. За последние годы туристический поток в Хибины вырос в десять раз. В прошедшем зимнем сезоне курорт принял более 450 тысяч гостей, что на 11% больше, чем за аналогичный предыдущий период.

Сезон на «Большом Вудъявре» стартует одним из первых в стране, открытия ждут уже в начале ноября.

В зимнем сезоне 2024/2025 инфраструктура курорта «Большой Вудъявр» пополнилась новой канатной дорогой гондольного типа с панорамными кабинами на Южном склоне, ее длина составляет около 2000 м. Пропускная способность новой канатки от 1100 до 2250 человек в час.

Алтай

Манжерок

В сезоне 2025/26 на курорте готовят много новых зимних развлечений: ски-туры и снегоступинг по склонам горы Малая Синюха, вечерние прогулки на ратраках с романтическим ужином и утреннее катание под названием «Первый вельвет». Гости уже полюбили катания на собачьих упряжках, снегоходы, багги, парапланы, зооуголок.

Манжерок – единственный курорт в России, где 100% снега на склонах имеет искусственное происхождение. С наступлением морозов команда курорта запускает более 450 снегогенераторов, чтобы гарантировать качественное катание.

Уникален курорт и с точки зрения продолжительности сезона, он здесь один из самых длинных в мире: стартует в первой половине ноября и заканчивается в конце апреля.

В зимнем сезоне 2025/2026 планируется увеличить зону катания и открыть новые канатки. Серьезные обновления запланированы в сноупарке. В этом сезоне все фигуры сноупарка будут сосредоточены в одном месте: в секторе канатной дороги «Карусель»

Кузбасс

Шерегеш

Шерегеш – курорт с продолжительным сезоном, он длится здесь с ноября по апрель. Курорт – один из лидеров по посещаемости в сезоне 2024/25, рост спроса превысил 15%. В зимнем сезоне 2024/25 туропоток составил 1,5 млн гостей.

В январе 2024 года была принята стратегия развития спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» до 2035 года, которая предполагает 172 млрд рублей инвестиций.

Создается особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Горная Шория», что также будет способствовать развитию Шерегеша. Создание ОЭЗ позволит инвесторам реализовать важные для региона проекты на льготных условиях.

В этом году курорт увеличит номерной фонд за счет ввода в эксплуатацию апарт-комплекса «Шермонт» (сектор F) на 302 номера, отеля при ресторане «Сыроварня» на 15 номеров (сектор А), отеля «Унзас-Парк» 4* на 37 номеров.

Откроется туристско-выставочный центр «Шерегеш».

Урал

Губаха

В Пермском крае, на курорте «Губаха старт сезона запланирован на 1 декабря. Катание здесь длится до четырех с половиной месяцев.

В этом зимнем сезоне «Губаха» представляет «Учебный склон-2», где гостей ждет трасса «Дай пять» с интерактивными фигурами. Этот склон идеально подходит для новичков.

Новые точки питания откроются как на вершине горы, так и в нижней части склона. На вершине будет доступна дополнительная точка проката горнолыжного снаряжения и инвентаря для беговых лыж. Открывается новая инструкторская. Завершается строительство автодороги с пешеходными зонами, которая обеспечит удобный доступ к верхнему кластеру курорта.

Фото: пресс-службы курортов «Горный воздух», Манжерок, Губаха.

