Майя Ломидзе: Спрос на организованные новогодние туры по России снизился на 10-15%

При этом, по словам исполнительного директора АТОР, 75% внутрироссийских новогодних программ уже проданы

Спрос на организованные новогодние туры у туроператоров снизился на 10-15%, при этом 75% программ уже проданы, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, которую цитирует «Интерфакс».

"Этот Новый год бронируется намного раньше, чем это было традиционно. То есть мы картину новогодних бронирований обычно видели в конце ноября – начале декабря. Сейчас первые довольно активные бронирования пошли за три месяца до новогодних праздников. И это говорит о том, что большая часть предложенных туров и программ в сегменте организованного туризма уже реализована.

По оценке лидирующих туроператоров сферы внутреннего туризма, больше 75% новогодних туров уже забронированы и выкуплены", - рассказала она на пресс-конференции, прошедшей в столице.



Эксперт добавила, что спрос на пиковые периоды обычно волнообразный.

"То есть пики сменяются некоторым снижением, и сейчас все, что касается Нового года, мы видим эту волну снизившегося спроса. У разных компаний снижение по сравнению с прошлым годом составляет 20-30%, у кого-то больше 50, у кого-то даже есть небольшой рост, ну то есть зависит от масштаба компании и от диапазона предлагаемых ее программ.

Усредненно снижение спроса на новогодние праздники во внутреннем туризме составляет в среднем по рынку порядка 10, может быть 15%", - пояснила она.



Организованные российские туристы на Новый год выбирают путешествия в Краснодарский край, на Кавминводы, в Москву и область, Санкт-Петербург и Крым, цены на этих направлениях выросли на 10-20%, сообщила также исполнительный директор АТОР.

"Топ-5 направлений на Новый год традиционны – это Краснодарский край, Ставропольский край, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Крым. По четырем первым направлениям динамика цен положительная, то есть цены по сравнению с прошлым городом выросли от 10 до 20% на новогодние каникулы.

В Крыму порядка 30% рост цен, но поскольку прошлогодняя база очень низкая, Крым одно из немногих новогодних направлений, которое демонстрирует рост бронирований по отношению к прошлому году порядка 30%. То есть, несмотря на рост цен,

Крым показывает позитивную динамику практически у всех компаний, предлагающих туры на Новый год в этот регион", - сказала она на пресс-конференции.



Майя Ломидзе добавила, что, хотя Краснодарский край сохраняет первое место, доля продаж туда у туроператоров снизилась, и на этом направлении наблюдается отрицательная динамика по сравнению с прошлым годом.

"Средняя стоимость новогодних туров – это минимум порядка 50 тысяч за четыре дня в Крыму. Верхний предел – порядка 120-150 тысяч без перелета, только размещение. Это, как правило, 4-5 дней. Традиционно наши туристы внутри страны берут два сегмента – Новый год и ближе к Рождеству. Целиком 12 дней бывает редко, исключение – только Ставропольский край и частично Краснодарский", - добавила она.

