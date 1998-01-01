Туроператоры: Проливные дожди повлияли на экскурсионные программы на Шри-Ланке

Между тем, спрос на зимний отдых на острове не падает

Как сообщает сегодня пресс-служба РСТ, власти Шри-Ланки вынуждены приостановить железнодорожное сообщение и закрыть дороги в некоторых частях страны из-за вызванных проливными дождями оползней и наводнений.

Как сообщили в компании «Интурист», сейчас на Шри-Ланке наблюдаются неблагоприятные погодные условия, возникшие из-за низкого давления в Бенгальском заливе. Больше всего проблем непогода создала в районе Бадулла, туристическая активность там ограничена.

По информации от принимающего офиса туроператора, для обеспечения передвижение туристов по острову там, где это необходимо, используются альтернативные автомобильные маршруты.

«В настоящее время все поезда между фортом Коломбо и Бадуллой останавливаются в Нану-Ойя до дальнейшего уведомления. Поезда из Коломбо в Нану-Ойю продолжают курсировать по расписанию.

Экскурсантов на поездах по маршруту в Бадуллу у нас нет, так как в основном группы и индивидуалы посещают Канди и Нувара-Элию, именно там сосредоточены основные достопримечательности острова», – уточнила директор по связям с общественностью Дарья Домостроева.

Руководитель PR-отдела компании ITM group Андрей Подколзин напомнил, что между фортом Коломбо и Бадуллой ежедневно курсирует поезд Ella Odyssey, или Dunhinda Odyssey.

«Путешествие на поезде проходит через центральные горные районы Шри-Ланки, это один из самых привлекательных южно-азиатских маршрутов с остановками в местах, где можно увидеть некоторые достопримечательности острова. Например, поезд делает остановку на узловой станции Перадения, откуда можно добраться до Канди, а Нану-Ойя – ближайшая станция к популярному туристическому городу Нувара-Элия.

Участок маршрута через Эллу – самый живописный с множеством тоннелей и чайных плантаций, а рядом со станцией Демодара поезд проходит по знаменитому мосту девяти арок», – рассказал он.

По его словам, принимающие компании информируют туроператора в режиме реального времени о любых изменениях в маршрутах или доступности объектов. «Мы не ожидаем серьезных перебоев в организации туров. Бронирования также идут в штатном режиме», – заметил г-н Подколзин.

В компании «Пантеон» добавили, что не было не только отказов, но даже тревожных звонков по поводу Шри-Ланки.

«Наши принимающие партнеры сразу сообщили бы, если бы возникли проблемы с туристам или не состоялись запланированные экскурсии. Ничего в программах туров не менялось. Наоборот, на этой неделе активизировались продажи новогодних туров на Шри-Ланку, год к году уже видим рост объемов», – сообщил генеральный директор Анатолий Гаркушин.

Как отметила заместитель генерального директора компании «Пакс» Любовь Чучмаева, отказов по забронированным турам нет, но периодически звонят агенты, уточняют ситуацию по ближайшим вылетам.

«С сильными дождями и даже ураганами этой осенью столкнулись Вьетнам, Таиланд, Филиппины, теперь и Шри-Ланка, дальше стихия пойдет в Индию. У нас в горах Нувара-Элии туристы обычно бывают только проездом во время экскурсий.

В этом случае наша принимающая компания перестроит программу по безопасному маршруту. В целом тревоги по Шри-Ланке нет, все летят, как запланировано», – подчеркнула эксперт.

/TOURBUS.RU