28 ноября
Россия и Саудовская Аравия подпишут соглашение о взаимной отмене виз
Во въездном сегменте в РФ Саудовская Аравия уже входит в топ-3 ключевых рынков-поставщиков иностранных туристов
Россия планирует подписать с Саудовской Аравией соглашение о взаимной отмене виз на срок до 90 дней в году, проект документа одобрен правительством.
В распоряжении правительства, опубликованном в четверг на официальном портале правовой информации, МИД России поручено "провести переговоры с Саудовской Стороной, разрешив вносить в прилагаемый проект соглашения изменения, не имеющие принципиального характера", - сообщает «Интерфакс».
По словам эксперта, во въездном сегменте Саудовская Аравия уже входит в топ-3 ключевых рынков-поставщиков иностранных туристов.
Турпоток в Россию из Саудовской Аравии может удвоиться к 2027 году за счет запуска прямых рейсов, спрогнозировали ранее в Российском союзе туриндустрии .
"Россия – новое must-visit направление для туристов Саудовской Аравии. Рост интереса объясняется сочетанием факторов, которые делают поездку максимально комфортной и уникальной: электронная виза, то есть оперативное оформление без лишних формальностей плюс взвешенная позиция РФ в ближневосточной политике, которая повышает привлекательность страны как надежного партнёра.
В России также качественные отели и транспорт при хорошем соотношении цена/качество. Имеют значение и прохладное лето, комфортное межсезонье и уникальная для туристов из Саудовской Аравии "зимняя сказка" со снегом", - отметил глава комитета по международному сотрудничеству РСТ Сергея Войтовича.
"Как и начало полетов бюджетного саудовского перевозчика Flynas в августе, это очень хорошая новость. Россия популярна у саудовских туристов. Этой весной на встрече с местными профессионалами мы еще раз убедились, что потенциальный турпоток из Саудовской Аравии значительно превосходит 50 с небольшим тысяч прибытий, которые мы имеем по итогам 2024 года.
Нам определенно не хватало до сих пор прямого перелета в Россию, это был ключевой ограничивающий фактор. Спрос хороший, с тенденцией роста. Например, рейс Jazeera Airways из Эль-Кувейта в Сочи отлетал с июня по середину сентября со 100-процентной загрузкой.
И сейчас саудовская сторона думает о постановке рейса еще на декабрь", - добавил г-н Войтович.
Из РФ в Саудовскую Аравию за тот же период совершено 36 тыс. поездок, что на 36% больше, чем годом ранее.
