Россия и Саудовская Аравия подпишут соглашение о взаимной отмене виз

Во въездном сегменте в РФ Саудовская Аравия уже входит в топ-3 ключевых рынков-поставщиков иностранных туристов

Россия планирует подписать с Саудовской Аравией соглашение о взаимной отмене виз на срок до 90 дней в году, проект документа одобрен правительством.

В распоряжении правительства, опубликованном в четверг на официальном портале правовой информации, МИД России поручено "провести переговоры с Саудовской Стороной, разрешив вносить в прилагаемый проект соглашения изменения, не имеющие принципиального характера", - сообщает «Интерфакс».



Как следует из документа, граждане "одной стороны прибывают на территорию государства другой стороны без визы для непрерывного пребывания или нескольких периодов пребывания, общий срок которых не должен превышать 90 дней в течение календарного года".



Глава пресс-службы туроператора "Интурист" Дарья Домостроева оценила одобрение правительством РФ соглашения о безвизовом режиме с Саудовской Аравией как "чрезвычайно позитивный и стратегически важный шаг для туристической отрасли" обеих стран.

По словам эксперта, во въездном сегменте Саудовская Аравия уже входит в топ-3 ключевых рынков-поставщиков иностранных туристов.



"Саудовская Аравия стремительно формируется как перспективное массовое направление для российских туристов: уже запущены прямые рейсы двух авиаперевозчиков, активно развиваются новые курорты на побережье Красного моря, создаётся современная туристическая инфраструктура. Страна обладает огромным потенциалом для культурно-исторического, событийного и приключенческого туризма", - цитирует ее пресс-служба Российского союза туриндустрии.

Турпоток в Россию из Саудовской Аравии может удвоиться к 2027 году за счет запуска прямых рейсов, спрогнозировали ранее в Российском союзе туриндустрии .

"Россия – новое must-visit направление для туристов Саудовской Аравии. Рост интереса объясняется сочетанием факторов, которые делают поездку максимально комфортной и уникальной: электронная виза, то есть оперативное оформление без лишних формальностей плюс взвешенная позиция РФ в ближневосточной политике, которая повышает привлекательность страны как надежного партнёра.





В России также качественные отели и транспорт при хорошем соотношении цена/качество. Имеют значение и прохладное лето, комфортное межсезонье и уникальная для туристов из Саудовской Аравии "зимняя сказка" со снегом", - отметил глава комитета по международному сотрудничеству РСТ Сергея Войтовича.

"Как и начало полетов бюджетного саудовского перевозчика Flynas в августе, это очень хорошая новость. Россия популярна у саудовских туристов. Этой весной на встрече с местными профессионалами мы еще раз убедились, что потенциальный турпоток из Саудовской Аравии значительно превосходит 50 с небольшим тысяч прибытий, которые мы имеем по итогам 2024 года.

Нам определенно не хватало до сих пор прямого перелета в Россию, это был ключевой ограничивающий фактор. Спрос хороший, с тенденцией роста. Например, рейс Jazeera Airways из Эль-Кувейта в Сочи отлетал с июня по середину сентября со 100-процентной загрузкой.

И сейчас саудовская сторона думает о постановке рейса еще на декабрь", - добавил г-н Войтович.



По информации РСТ, в 2026 году откроются регулярные рейсы из королевства в Сочи, Санкт-Петербург, Махачкалу.

"В целом, по прогнозам экспертов РСТ, если ежегодный прирост из Саудовской Аравии в Россию сохранится на уровне 25-30%, к 2027 году рынок может удвоиться по сравнению с 2024 годом", - отметили в объединении.



По данным Погранслужбы ФСБ России, с января по сентябрь 2025 года из Саудовской Аравии в Россию приехали почти 48 тыс. туристов, что на 22% больше, чем годом ранее.

Из РФ в Саудовскую Аравию за тот же период совершено 36 тыс. поездок, что на 36% больше, чем годом ранее.

/TOURBUS.RU