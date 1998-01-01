Новости

Олег Кожемяко: «Туристические объекты, которые создаются в России, должны быть инклюзивными»

Глава комиссии Госсовета по направлению «Туризм» рассказал о проблемах развития лечебно-оздоровительного и экотуризма в стране

На состоявшемся на минувшей неделе в Национальном центре «Россия» совместном пленарном заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Туризм» и Российского союза туриндустрии выступил губернатор Приморья, который сейчас возглавляет Комиссию Госсовета по направлению «туризм», Олег Кожемяко, - сообщает наш специальный корреспондент.

Подняв вопрос развития отрасли в российских регионах, он отметил значительный потенциал въездного туризма в России, добавив, что такие направления как экотуризм, культурно-просветительский и сельский наиболее перспективны, так как позволяют субъектам с ещё не развитой инфраструктурой конкурировать за счет уникальных природных и культурных ресурсов, а также привлекать инвестиции и создавать новые точки роста.

«Туристические объекты, которые создаются в России, должны быть инклюзивными и удобными для маломобильных групп населения, - подчеркнул он, - Развитие территорий должно учитывать нужды маломобильных групп населения.

В доступной среде во время поездок нуждаются не только люди с ограниченными возможностями здоровья, но и пенсионеры, и семьи с детьми, и другие маломобильные граждане и туристические курорты должны быть полностью оборудованы для этих категорий».

На сегодня в России живет порядка 12 млн. людей с инвалидностью и по оценке Ассоциации туроператоров, путешествия обходятся им на 20-40% дороже, чем остальным туристам.

Затронув темы социального и реабилитационного туризма, г-н Кожемяко добавил, что лечебно-оздоровительный туризм вырос в стране на 25%, экотуризм - на 15%.

По его мнению, хотя в законодательстве и существует понятие доступной среды, данная норма не всегда соблюдается на строящихся туристических объектах, и при реализации таких проектов необходимо применять индивидуальный подход.

/TOURBUS.RU

Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»