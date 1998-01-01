Новости Главой комитета по развитию туризма Казани назначен известный петербургский предприниматель Петербургский ресторатор и девелопер Александр Шавлиашвили ранее обещал привлечь 12 млрд руб на развитие исторического Казанского зооботанического сада

Мэр Казани Ильсур Метшин назначил нового руководителя Комитета по развитию туризма, им стал Александр Шавлиашвили, сообщает пресс-служба городской администрации. Г-н Шавлиашвили - предприниматель из Санкт-Петербурга. Он был финалистом открытого конкурса на пост председателя комитета по делам детей и молодежи Казани и предложил ряд ярких идей по развитию туризма в столице Татарстана.



"Ваша кандидатура нам хорошо запомнилась, запомнилась и ваша цель - достичь к 2030 году 6 млн туристов", - цитирует мэра пресс-служба.

Г-н Шавлиашвили согласился с предложенной должностью и поблагодарил за доверие.



"Я с гордостью принимаю ваше предложение, буду стараться все делать для Казани. Не только я, но и вся страна видит, как развивается ваш город, и я уверен, что цифра в 6 миллионов туристов станет только отправной точкой. Думаю, что все сможем реализовать", - отметил новый руководитель комитета по развитию туризма Казани.



Ранее комитет возглавляла Дарья Санникова, которая была назначена советником мэра по работе в Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+.



Александр Шавлиашвили в 2022 году закончил московский Финансовый университет при правительстве Российской Федерации по направлению "Экономика и управление". В 2025 - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" (магистратура).



Профессиональную карьеру начал в 2005 году с позиции бармена-официанта в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Далее работал менеджером, директором различных ресторанов. В 2016 году являлся генеральным менеджером международного ресторанного холдинга Ginza Project в Нью-Йорке. С 2017 года работал руководителем сервисов питания Оргкомитета FIFA-2018 в Санкт-Петербурге. С 2018 года - консультант по организации мероприятий UEFA EURO-2020. С 2020 - руководитель оргкомитета UEFA Champions League Final 2022.



С 2018 года и по настоящее время является учредителем и управляющим партнером группы компаний "АГНА" - оператора Василеостровского, Московского и Мальцевского рынков в Санкт-Петербурге. Также группа компаний "АГНА" оказывает услуги кейтеринга и клининга.

Отмечен благодарственным письмом президента РФ за значительный вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA и благодарностью генерального директора оргкомитета чемпионата мира по футболу FIFA (оба - 2018 год). Как сообщает издание «Бизнес Онлайн», на прошлой неделе в Казанской ратуше Александр Шавлиашвили, реконструировавший ранее в Северной столице три исторических рынка, представил концепцию развития Казанского зооботсада, где, по его мысли, должны появиться новые животные и оранжереи, гостиничный комплекс, гастрозона, молодежный образовательный центр и т. д. Речь идет о привлечении 12 млрд инвестиций, в основном за счет частного капитала /TOURBUS.RU Фото: Пресс-служба Администрации г. Казань



