27 ноября
Главой комитета по развитию туризма Казани назначен известный петербургский предприниматель
Петербургский ресторатор и девелопер Александр Шавлиашвили ранее обещал привлечь 12 млрд руб на развитие исторического Казанского зооботанического сада
Мэр Казани Ильсур Метшин назначил нового руководителя Комитета по развитию туризма, им стал Александр Шавлиашвили, сообщает пресс-служба городской администрации.
Г-н Шавлиашвили - предприниматель из Санкт-Петербурга. Он был финалистом открытого конкурса на пост председателя комитета по делам детей и молодежи Казани и предложил ряд ярких идей по развитию туризма в столице Татарстана.
В 2025 - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" (магистратура).
С 2018 года - консультант по организации мероприятий UEFA EURO-2020. С 2020 - руководитель оргкомитета UEFA Champions League Final 2022.
Как сообщает издание «Бизнес Онлайн», на прошлой неделе в Казанской ратуше Александр Шавлиашвили, реконструировавший ранее в Северной столице три исторических рынка, представил концепцию развития Казанского зооботсада, где, по его мысли, должны появиться новые животные и оранжереи, гостиничный комплекс, гастрозона, молодежный образовательный центр и т. д.
Речь идет о привлечении 12 млрд инвестиций, в основном за счет частного капитала
Фото: Пресс-служба Администрации г. Казань
