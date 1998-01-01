Новости Новинки горнолыжного сезона: Кавказ Что нового, неожиданного и увлекательного ждет туристов на горнолыжных курортах России в наступающем сезоне

Эльбрус Горный район Приэльбрусье в Кабардино-Балкарской Республике более полувека является популярным местом на туристической карте России. Туристов привлекают высокогорные смотровые площадки, горнолыжные трассы, сноупарк, пешие маршруты и возможность восхождения на Эльбрус – высочайшую вершину России (5642 м). В новом сезоне Эльбрус откроет для гостей две современные канатные дороги и шесть трасс общей протяжённостью 5,2 км в восточном секторе на высотах 3300–3500 м. В дальнейшем здесь продолжится строительство трасс и канаток. Вводится в эксплуатацию долгожданная система вечернего освещения. На трассе Кругозор – Поляна Азау устанавливаются 54 осветительные мачты, они будут освещать всю поляну Азау. Также запускается еще одна очередь системы искусственного оснежения (СИС) до высоты 3500 метров. Первая (от Азау) была введена в начале года, сейчас завершается монтаж второй. Это позволит выровнять качество катания на нижних и верхних трассах и открыть горнолыжный сезон на всех трассах во второй половине ноября. Торжественное открытие российской горнолыжной зимы на Эльбрусе состоится с 4 по 7 декабря 2025 года. Мамисон Для курорта Мамисон предстоящий горнолыжный сезон станет первым в его истории. Этот всесезонный горный курорт находится в Мамисонском ущелье, одном из самых удаленных и живописных в Северной Осетии, в 100 км от Владикавказа. Открытие состоялось в марте 2025 года. Мамисон — первый крупный горнолыжный курорт в России, который построен и сдан после ухода западных партнеров по поставке оборудования и технологий. Перепад высот 1100 метров (2025-3000 м) над уровнем моря. Горнолыжный сезон длится с ноября по апрель. Трассы широкие (50 метров) и без обрывов. Установлена СИС. Готовится к открытию большой сервисный центр. В нем расположатся ресторан, кафе, небольшая гостиница и другие сервисы. Сейчас на курорте доступны места размещения на 100 гостей, но идет активная застройка экодеревни. Еще 100 мест размещения планируется открыть с помощью резидентов ОЭЗ. Ожидается, что не менее 30 тысяч человек этой зимой приедут опробовать мамисонские трассы. К 2030 году планируется увеличить число подъемников до пяти, протяженность трасс до 43 км. Красная Поляна Всесезонный горный курорт «Красная Поляна» находится в сердце Кавказских гор, в 60 км от Сочи. На курорте девять отелей 4 и 5*, а также комплекс апартаментов. В общей сложности 2 682 номера, в которых единовременно могут разместиться более 6000 гостей. Ежегодно сюда приезжает более 1,5 млн туристов. Спрос в прошедшем сезоне был стабильно высоким. На «Красной Поляне» в период с декабря по май было куплено более 350 тыс. ски-пассов и прогулочных билетов. По прогнозам, предстоящей зимой эта цифра увеличится на 5%. Зимний сезон на курорте отличается продолжительностью: длится до полугода. Благодаря уникальному рельефу горных цирков на высоте выше 2000 метров над уровнем моря снег лежит вплоть до июля. Архыз За последние три года этот курорт фиксирует регулярный ежегодный рост турпотока в среднем на 15-20%. В предшествующем сезоне Архыз принял более миллиона гостей. Это прямой результат планомерных инвестиций в расширение зон катания, модернизацию оборудования и повышение качества обслуживания гостей на всех уровнях. /TOURBUS.RU Фото: Корпорация Кавказ.РФ Продолжение обзора — в нашем завтрашнем выпуске

