Эксперты: В случае введения виз российский турпоток в Черногорию упадет на 30-60 %

Туроператоры надеются, что визовый режим в сентябре 2026 года введен не будет

Как мы сообщали вчера, в посольстве Черногории заявили о введении виз для россиян с конца сентября 2026 года в связи с вступлением страны в Евросоюз.

Между тем, как сообщает сегодня пресс-службв РСТ, эксперты Российского союза туриндустрии сомневаются, что визы будут введены в указанный срок, так как подобные заявления прежде уже звучали, но не были реализованы. Кроме того, экономика страны сильно зависит от туризма, а туроператоры прогнозируют серьезное падение турпотока в связи с визовым режимом.

«Сейчас между нашими странами нет прямого авиасообщения. Однако трафик есть, поскольку немало россиян владеют в Черногории недвижимостью. Летят и туристы на транзитных рейсах, в частности, через Кувейт, пакетные туры на базе которых предлагают туроператоры.

Если речь идет о введении виз с конца третьего квартала, то есть сентября, то предстоящий летний сезон-2026 пройдет еще в безвизовом режиме, нововведение его не коснется.

А дальше все будет зависеть от уровня сложности оформления виз – перечня документов, стоимости, сроков рассмотрения», – считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Сейчас визы в европейские страны стоят в среднем 90 евро плюс сервисный

сбор 35 евро плюс доставка курьером и другие услуги.

«Введение виз означает увеличение стоимости и сроков планирования поездки, потому что надо закладывать время на оформление визы. Важно также, как будет организована выдача виз – через визовый центр или консульство, какое количество слотов будет выделено и т.д.

Только получив ответы на эти вопросы, можно прогнозировать, насколько заметно введение виз отразится на турпотоке в Черногорию», – сказал г-н Горин.

Заместитель генерального директора компании «Пакс» Любовь Чучмаева полагает, что шанс на сохранение «статуса-кво» все еще есть.

«Заявлений Черногории по поводу введения виз для россиян за этот год было немало. По нашей информации, их не введут в 2026 году. Понятно, что в дело вмешивается политика, тем не менее в стране сильное туристическое лобби, а российский рынок очень важен для туризма. Россия составляет существенную долю въезда, причем это очень качественный поток.

По итогам 2025 года у нас в компании, например, прирост продаж составляет не менее 25%. Но даже если визы будут введены, сезон-2026 мы проведем без них, уже идет раннее бронирование», – сказала она.

Генеральный директор компании VCP Travel Михаил Абасов считает, что в случае введения виз поток в страну снизится на 20-30%.

«Конец 2026 года выбран не случайно: страна хочет напоследок «надышаться», отчетливо осознавая грядущие потери. Уже сейчас можно прогнозировать отток 20-30% российских туристов сразу после введения виз, а в случае полного следования жесткой политике ЕС потери могут достигнуть более 60%.

Такой исход неминуемо нанесет тяжелый удар по туристической отрасли, которая уже сейчас бьет тревогу и призывает власти Черногории активно диверсифицировать потоки, ориентируясь на привлечение гостей из Западной Европы», – сказал он.

По данным черногорской статистики (Monstat), за период с января по август 2025 года Черногорию посетили более 123 200 туристов из России.

Это примерно 11% от всего въездного потока в страну. В 2025 году рост потока из РФ составил 6,3%.

При этом данные официальной статистики Черногории учитывают только туристов, остановившихся в коллективных местах размещения и не включают тех, кто проживал в частном секторе (апартаменты, частные дома и комнаты), где традиционно останавливается значительная часть россиян.

/TOURBUS.RU





