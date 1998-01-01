Новости Майя Ломидзе: Спрос на новогодний отдых за рубежом вырос на 60% Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России рассказала о тенденциях предстоящего новогоднего отдыха на зарубежных курортах

Таиланд, Египет и ОАЭ стали самыми популярными у россиян направлениями зарубежного отдыха в период новогодних каникул, сообщила вчера на пресс-конференции в cтолице исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, которую цитирует «Интерфакс». По данным АТОР, в целом по России в пятерку самых востребованных направлений зарубежного отдыха в новогодние каникулы вошли Таиланд с долей в продажах 24%, Египет (23%), ОАЭ (19%), Вьетнам (8%) и Турция (7%).

"Если бы мы сосредоточились только на регионах Дальнего Востока и Сибири, где тоже много путешествующих, однозначно на первом месте был бы Китай. И Турция в пятерку там не входит вообще", - отметила г-жа Ломидзе .



В АТОР констатировали, что при высоких ценах на новогодние поездки (разница с обычными датами может достигать 150%) туристы ищут наиболее бюджетные варианты, и поэтому более дешевый Египет может обойти Таиланд и занять первое место.



В десятку популярных зарубежных направлений на Новый Год, по данным ассоциации, вошли Мальдивы, Шри-Ланка, Хайнань (Китай), Гоа (Индия), Куба. Пользуются спросом также Индонезия, Европа (Франция и Италия), Маврикий, Сейшелы, а также морские круизы.



"Вопреки расхожему мнению, что Европа вообще не будет продаваться после очередного ужесточения санкций, она продается. Это нельзя назвать потоком, это как был ручеек, так и остался, какие-то мизерные проценты от тех показателей, которые были в 2019 году. Но зимняя Европа, альпийские горнолыжные курорты - они продаются. Мы говорим, может быть, о тысячах человек в совокупности, но тем не менее запрос есть. У туроператоров, которые традиционно работали с Европой, есть постоянный клиент, который продолжает спрашивать туры в Италию, во Францию на горные лыжи, в Швейцарию и так далее", - отметила Майя Ломидзе. Спрос на туры за рубеж на Новый год вырос у туроператоров в среднем более чем на 60% благодаря снижению цен, сообщила также исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе "Туроператоры фиксируют существенный прирост по сравнению с прошлым годом. У некоторых компаний это более 70%, у некоторых компаний больше 30, мы вывели у усредненную цифру где-то порядка плюс 60 процентов, и это в общем за последние несколько лет такой беспрецедентный прорыв спроса на выездных направлениях. Причин много – это действительно укрепившийся рубль и стабильное желание погреться. Лето у нас было странное везде, снег в мае выпадал не только в Москве. Но один из существенных факторов – это то, что происходит с ценами на новогодние туры", - рассказала она.



Эксперт напомнила, что обычно после 25 декабря происходит традиционное повышение цен на 20-25%, так как это период пикового спроса.

"В этом году повышение цен по сравнению с началом декабря тоже мы наблюдаем, но если сравнивать новогодние цены прошлого 2024 года на каникулы 2025 и этого, то снижение есть практически везде. Подешевела Турция, подешевели Арабские Эмираты, подешевел Египет, Таиланд, не подешевел только Вьетнам. Среднее снижение цены по сравнению с прошлым годом – порядка 9%, от 5 до 9%, это существенно. Средняя стоимость туров за рубеж - от где-то 150 тысяч рублей до 350-400 тысяч. Сто пятьдесят тысяч – это Турция, она замыкает пятерку лидеров. Порядка 350 тысяч – это Вьетнам бюджетный. Таиланд стоит примерно столько же", - пояснила она.



Также Майя Ломидзе отметила, что продолжительность отдыха на новогодние каникулы на зарубежных направлениях больше, чем по России, где она составляет 4-5 дней. "Мы говорим о 8-10 днях. Выезжая за рубеж, туристы стараются не разбивать каникулы, а наоборот - взять побольше, чтобы подольше погреться", - заключила эксперт. /TOURBUS.RU https://www.yenialanya.com/haber

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка