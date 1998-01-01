|
|
27 ноября
Майя Ломидзе: Спрос на новогодний отдых за рубежом вырос на 60%
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России рассказала о тенденциях предстоящего новогоднего отдыха на зарубежных курортах
Таиланд, Египет и ОАЭ стали самыми популярными у россиян направлениями зарубежного отдыха в период новогодних каникул, сообщила вчера на пресс-конференции в cтолице исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, которую цитирует «Интерфакс».
По данным АТОР, в целом по России в пятерку самых востребованных направлений зарубежного отдыха в новогодние каникулы вошли Таиланд с долей в продажах 24%, Египет (23%), ОАЭ (19%), Вьетнам (8%) и Турция (7%).
Мы говорим, может быть, о тысячах человек в совокупности, но тем не менее запрос есть. У туроператоров, которые традиционно работали с Европой, есть постоянный клиент, который продолжает спрашивать туры в Италию, во Францию на горные лыжи, в Швейцарию и так далее", - отметила Майя Ломидзе.
Спрос на туры за рубеж на Новый год вырос у туроператоров в среднем более чем на 60% благодаря снижению цен, сообщила также исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе
"Туроператоры фиксируют существенный прирост по сравнению с прошлым годом. У некоторых компаний это более 70%, у некоторых компаний больше 30, мы вывели у усредненную цифру где-то порядка плюс 60 процентов, и это в общем за последние несколько лет такой беспрецедентный прорыв спроса на выездных направлениях. Причин много – это действительно укрепившийся рубль и стабильное желание погреться. Лето у нас было странное везде, снег в мае выпадал не только в Москве. Но один из существенных факторов – это то, что происходит с ценами на новогодние туры", - рассказала она.
Среднее снижение цены по сравнению с прошлым годом – порядка 9%, от 5 до 9%, это существенно. Средняя стоимость туров за рубеж - от где-то 150 тысяч рублей до 350-400 тысяч. Сто пятьдесят тысяч – это Турция, она замыкает пятерку лидеров.
Порядка 350 тысяч – это Вьетнам бюджетный. Таиланд стоит примерно столько же", - пояснила она.
"Мы говорим о 8-10 днях. Выезжая за рубеж, туристы стараются не разбивать каникулы, а наоборот - взять побольше, чтобы подольше погреться", - заключила эксперт.
|
