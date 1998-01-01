Главная
Новости
27 ноября
Майя Ломидзе: Спрос на новогодний отдых за рубежом вырос на 60%

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России рассказала о тенденциях предстоящего новогоднего отдыха на зарубежных курортах


Picture background

 

Таиланд, Египет и ОАЭ стали самыми популярными у россиян направлениями зарубежного отдыха в период новогодних каникул, сообщила вчера на пресс-конференции в cтолице исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, которую цитирует «Интерфакс».

 

По данным АТОР, в целом по России в пятерку самых востребованных направлений зарубежного отдыха в новогодние каникулы вошли Таиланд с долей в продажах 24%, Египет (23%), ОАЭ (19%), Вьетнам (8%) и Турция (7%).
"Если бы мы сосредоточились только на регионах Дальнего Востока и Сибири, где тоже много путешествующих, однозначно на первом месте был бы Китай. И Турция в пятерку там не входит вообще", - отметила г-жа Ломидзе .

В АТОР констатировали, что при высоких ценах на новогодние поездки (разница с обычными датами может достигать 150%) туристы ищут наиболее бюджетные варианты, и поэтому более дешевый Египет может обойти Таиланд и занять первое место.

В десятку популярных зарубежных направлений на Новый Год, по данным ассоциации, вошли Мальдивы, Шри-Ланка, Хайнань (Китай), Гоа (Индия), Куба. Пользуются спросом также Индонезия, Европа (Франция и Италия), Маврикий, Сейшелы, а также морские круизы.

"Вопреки расхожему мнению, что Европа вообще не будет продаваться после очередного ужесточения санкций, она продается. Это нельзя назвать потоком, это как был ручеек, так и остался, какие-то мизерные проценты от тех показателей, которые были в 2019 году. Но зимняя Европа, альпийские горнолыжные курорты - они продаются.

Мы говорим, может быть, о тысячах человек в совокупности, но тем не менее запрос есть. У туроператоров, которые традиционно работали с Европой, есть постоянный клиент, который продолжает спрашивать туры в Италию, во Францию на горные лыжи, в Швейцарию и так далее", - отметила Майя Ломидзе.

 

Спрос на туры за рубеж на Новый год вырос у туроператоров в среднем более чем на 60% благодаря снижению цен, сообщила также исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе

"Туроператоры фиксируют существенный прирост по сравнению с прошлым годом. У некоторых компаний это более 70%, у некоторых компаний больше 30, мы вывели у усредненную цифру где-то порядка плюс 60 процентов, и это в общем за последние несколько лет такой беспрецедентный прорыв спроса на выездных направлениях. Причин много – это действительно укрепившийся рубль и стабильное желание погреться. Лето у нас было странное везде, снег в мае выпадал не только в Москве. Но один из существенных факторов – это то, что происходит с ценами на новогодние туры", - рассказала она.

Эксперт напомнила, что обычно после 25 декабря происходит традиционное повышение цен на 20-25%, так как это период пикового спроса.
"В этом году повышение цен по сравнению с началом декабря тоже мы наблюдаем, но если сравнивать новогодние цены прошлого 2024 года на каникулы 2025 и этого, то снижение есть практически везде. Подешевела Турция, подешевели Арабские Эмираты, подешевел Египет, Таиланд, не подешевел только Вьетнам.

Среднее снижение цены по сравнению с прошлым годом – порядка 9%, от 5 до 9%, это существенно. Средняя стоимость туров за рубеж - от где-то 150 тысяч рублей до 350-400 тысяч. Сто пятьдесят тысяч – это Турция, она замыкает пятерку лидеров.

Порядка 350 тысяч – это Вьетнам бюджетный. Таиланд стоит примерно столько же", - пояснила она.

Также Майя Ломидзе отметила, что продолжительность отдыха на новогодние каникулы на зарубежных направлениях больше, чем по России, где она составляет 4-5 дней.

"Мы говорим о 8-10 днях. Выезжая за рубеж, туристы стараются не разбивать каникулы, а наоборот - взять побольше, чтобы подольше погреться", - заключила эксперт.

/TOURBUS.RU

 

https://www.yenialanya.com/haber

 


