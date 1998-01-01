Новости

От Алтая до Камчатки: новые горные курорты в России

При поддержке корпорации Туризм.РФ сейчас реализуются несколько масштабных проектов, связанных с активным зимним туризмом

Горнолыжный туризм в России, стране с продолжительным и ярким зимним сезоном, – один из самых востребованных видов отдыха. Прошлой зимой более 33 млн россиян уехали в отпуск в горы – это на 4 млн больше, чем годом ранее. При поддержке корпорации Туризм.РФ сейчас реализуются ряд новых проектов, связанных с активным зимним туризмом.

Сегодня мы публикуем вторую часть нашего обзора, начатого во вчерашнем выпуске.

Парк «Три Вулкана», Камчатский край

Парк «Три Вулкана» – туристская территория, объединяющая горнолыжный и горный туризм на базе основных достопримечательностей Камчатского края.

Горнолыжный комплекс «Сопка Горячая» — это три канатные дороги и горнолыжные трассы различных уровней сложности общей протяженностью 30 км. Также здесь появятся видовые отели с фондом порядка 1 400 номеров, музей вулканов и этнографический музей, открытая геотермальная лагуна с бассейнами, конгресс-холл.

Все ключевые объекты курорта уже получили положительное заключение Главгосэкспертизы России. В ближайшие месяцы планируется выполнить большой объем бетонных работ – заливку фундаментов под гостиницы курорта «Сопка Горячая».





Манжерок, Республика Алтай

Развивается и алтайский курорт «Манжерок». Благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство» здесь дополнительно появятся 30 км горнолыжных трасс и две канатные дороги. После реализации этого масштабного проекта общая протяженность горнолыжных трасс на курорте составит более 100 км, а количество канатных дорог увеличится до 10.

Ожидается, что с введением объектов в эксплуатацию турпоток курорта «Манжерок» вырастет более чем вдвое — до 540 тыс. гостей в год.

Губаха, Пермский край

В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» планируется масштабировать горнолыжный комплекс «Губаха» до уровня всесезонного горнолыжного курорта.

Сейчас строятся гостиница 3* и дуплекс-коттеджи с общим фондом 120 номеров, горнолыжно-развлекательный комплекс с канатной дорогой, учебным склоном, сноуборд-горкой, катком, прокатом и спа. Проект также дополнит тематический комплекс с зиплайнами, маршрутом для сплава и веревочным парком.

Новые туристические объекты позволят увеличить количество посетителей курорта до 450 000 человек в год и создать более 170 новых рабочих мест.

Уже подготовлена строительная площадка, обустроены временные дороги, идут работы по закладке фундамента будущих дуплекс-коттеджей.

/TOURBUS.RU