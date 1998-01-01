|
26 ноября
От Алтая до Камчатки: новые горные курорты в России
При поддержке корпорации Туризм.РФ сейчас реализуются несколько масштабных проектов, связанных с активным зимним туризмом
Горнолыжный туризм в России, стране с продолжительным и ярким зимним сезоном, – один из самых востребованных видов отдыха. Прошлой зимой более 33 млн россиян уехали в отпуск в горы – это на 4 млн больше, чем годом ранее. При поддержке корпорации Туризм.РФ сейчас реализуются ряд новых проектов, связанных с активным зимним туризмом.
Сегодня мы публикуем вторую часть нашего обзора, начатого во вчерашнем выпуске.
Парк «Три Вулкана», Камчатский край
Парк «Три Вулкана» – туристская территория, объединяющая горнолыжный и горный туризм на базе основных достопримечательностей Камчатского края.
Горнолыжный комплекс «Сопка Горячая» — это три канатные дороги и горнолыжные трассы различных уровней сложности общей протяженностью 30 км. Также здесь появятся видовые отели с фондом порядка 1 400 номеров, музей вулканов и этнографический музей, открытая геотермальная лагуна с бассейнами, конгресс-холл.
Все ключевые объекты курорта уже получили положительное заключение Главгосэкспертизы России. В ближайшие месяцы планируется выполнить большой объем бетонных работ – заливку фундаментов под гостиницы курорта «Сопка Горячая».
Манжерок, Республика Алтай
Развивается и алтайский курорт «Манжерок». Благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство» здесь дополнительно появятся 30 км горнолыжных трасс и две канатные дороги. После реализации этого масштабного проекта общая протяженность горнолыжных трасс на курорте составит более 100 км, а количество канатных дорог увеличится до 10.
Ожидается, что с введением объектов в эксплуатацию турпоток курорта «Манжерок» вырастет более чем вдвое — до 540 тыс. гостей в год.
Губаха, Пермский край
В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» планируется масштабировать горнолыжный комплекс «Губаха» до уровня всесезонного горнолыжного курорта.
Сейчас строятся гостиница 3* и дуплекс-коттеджи с общим фондом 120 номеров, горнолыжно-развлекательный комплекс с канатной дорогой, учебным склоном, сноуборд-горкой, катком, прокатом и спа. Проект также дополнит тематический комплекс с зиплайнами, маршрутом для сплава и веревочным парком.
Новые туристические объекты позволят увеличить количество посетителей курорта до 450 000 человек в год и создать более 170 новых рабочих мест.
Уже подготовлена строительная площадка, обустроены временные дороги, идут работы по закладке фундамента будущих дуплекс-коттеджей.
