Екатеринбург ждет «научных» и «промышленных» туристов

Екатеринбург становится всё более заметным на туристической карте России и немалую роль в этом играет развитие промышленного и научно – популярного туризма, - сообщает наш специальный корреспондент.

Так, по сообщению главы города Алексея Орлова, за семь месяцев 2025 года Екатеринбург посетили 1,3 миллиона человек — это на 18% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

Поскольку Екатеринбург по праву считается промышленной столицей России, то здесь постоянно разрабатываются специальные туры на научно-промышленные объекты.

Так, «научные туристы» могут попасть в один из крупнейших в России металлургических комбинатов с полным производственным циклом - Нижнетагильский металлургический комбинат имени В. И. Ленина.

Экскурсионная программа «Эволюция стали» позволяет желающим увидеть зрелищный процесс рождения металла от выплавки чугуна до изготовления конечной продукции.

Есть возможность побывать на Белоярской атомной электростанции имени И. В. Курчатова, посетить Коуровскую астрономическую обсерваторию.

Совместно с ведущими российскими учеными, в регионе разрабатываются новые маршруты, например: «Путешествие в науку: от космоса до атома», «Наука — фундамент отечественной промышленности» и др., которые, в первую очередь, привлекают любознательную молодёжь и не только из России, но и из других стран мира.

Маршруты выстроены таким образом, чтобы участники смогли подробно изучить процесс производства, чтобы в перспективе, полученные знания смогли бы стать пищей для многих открытий и исследований.

Помимо прочего, в регионе активно развивается деловой туризм, проводятся ежегодные международные фестивали и форумы. Так, в ноябре в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоялся Международный фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи, проходящий в рамках крупнейшего чемпионата «Хайтек: навыки будущего».

В целом, чемпионат высокотехнологичных профессий объединил более 500 конкурсантов, представляющих более 50 предприятий из 15 стран мира. В этом году в столицу Урала съехалось более 120 иностранных конкурсантов и экспертов из 15 стран, включая Иран, ОАЭ, Беларусь и страны БРИКС. Более ста специалистов из Кыргызстана, Бразилии, Ганы и др. стран участвовали заочно.

По сообщению заместителя генерального директора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» Евгении Нероди-Гречка научный потенциал региона не просто обеспечивает экономический рост, но и, благодаря федеральному проекту, становится самостоятельным предметом исследования и развития компетенций в таких приоритетных отраслях, как робототехника, цифровые технологии и новые материалы.

«Свердловская область — это не только промышленный край с богатой историей, но и территория, где внедряются передовые технологии, а сплав науки и туризма становится дополнительным стимулом для увеличения турпотока», - отмечает эксперт.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих социальных сетях отмечал, что развитие промышленного туризма позволит региону успешно достичь целей, поставленных нацпроектами «Космос» и «Туризм и гостеприимство».

/TOURBUS.RU

Фото: Пресс-служба Торгово-промышленнной палаты РФ