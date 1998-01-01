Посольство Черногории в РФ: Визовый режим для россиян будет введен в конце сентября 2026 года

Сейчас граждане России могут въезжать в Черногорию без визы и находиться там до 30 дней

К концу сентября 2026 года Черногория введет визовый режим для граждан России. Об этом сообщил сегодня «КоммерсантЪ» со ссылкой на посольство Черногории в Москве.

Введение визового режима для россиян обусловлено тем, что Черногория на пути к членству в Евросоюзе должна привести свою визовую политику в соответствие со стандартами ЕС, сообщили в посольстве.

О предстоящем введении виз для россиян президент Черногории Яков Милатович объявил 17 октября. Тогда он заявил, что власти страны пытаются максимально отложить решение вопроса, чтобы сохранить жизнеспособность туристического сектора.

По его словам, Черногория намерена вступить в Евросоюз к 2028 году.

29 октября в МИД Черногории заявили, что визы для россиян страна вводить не планирует. Однако слова президента об отмене безвиза 21 ноября подтвердил премьер-министр Черногории Милойко Спаич. Властям необходимо, чтобы все страны Евросоюза «почувствовали и искренне поверили, что вхождение Черногории в ЕС отвечает их национальным интересам», заявил тогда черногорский премьер.

Черногория не входит в ТОП-10 популярных у россиян направлений для отпуска, но у этих направлений есть свои постоянные клиенты, согласились исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе и директор Ассоциации турагрегаторов Александр Брагин, выступая сегодня на пресс-конференции в ТАСС, - сообщает пресс-служба АТОР,

«Хорватия и Черногория – продающиеся направления, у Хорватии уже есть шенгенские визы, а Черногория была безвизовая. Но летом публиковалось много сообщений про отмену безвизового режима. Отрасль была подготовлена к тому, что это произойдет», – сказала г-жа Ломидзе.

Исполнительный директор АТОР добавила также, что окончание действия безвиза придется на конец высокого сезона, что говорит о заинтересованности страны в сотрудничестве с российскими туристами.

«Балканские страны не входят в ТОП-10 по популярности. Это может быть отчасти связано с ограниченным предложением поскольку оно следует за спросом», – отметил г-н Брагин.

По его словам, в качестве направления для новогоднего и зимнего отдыха Черногорию россияне рассматривают редко – существенного спроса нет.

Первопричина низкого интереса уже не в визовом вопросе, уверен вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. От поездок в Черногорию россияне отказываются из-за сложной логистики.

«Главная проблема – отсутствие прямого авиасообщения. Это ключевой фактор, который уже сейчас определяет доступность направления. Цены и сложность перелета с пересадками делают Черногорию менее привлекательной на фоне других стран. Изменения в безвизовом режиме запланированы только на сентябрь 2026 года.

Так что формально весь летний сезон 2026 года въезд для россиян остается безвизовым», – написал в своем телеграм-канале эксперт.

/TOURBUS.RU