26 ноября
OneTwoTrip: Бронирование россиянами отелей в Китае на "европейский" Новый год выросло на 84%
Выросли также продолжительность тура и число поездок с детьми, а вот стоимость номера уменьшилась
Количество бронирований россиянами отелей в Китае на период новогодних каникул с 31 декабря по 11 января 2026 года выросло на 84% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщают сервис бронирования OneTwoTrip и «Интерфакс».
“За год популярность Китая заметно выросла: количество заказов во время зимних праздников увеличилось на 84%.
При этом россияне стали тратить меньше: средняя стоимость номера в гостиницах, которые чаще всего выбирают туристы, составляет 14 000 рублей, и это на 17% дешевле, чем в прошлые каникулы", - говорится в сообщении.
Почти треть туристов (30,9%) планирует отдыхать в гостиницах 5*, трехзвездочные выбрали 16,2% россиян. Апартаменты и гостевые дома забронировали 4,4% клиентов сервиса, отели 2* - 2,9%.
Продажи организованных туров в КНР выросли, по разным оценкам, на 30-140%.
Эксперимент продлится по 14 сентября 2026 года.
В 2024 году страну посетило около 2 млн российских туристов.
