OneTwoTrip: Бронирование россиянами отелей в Китае на "европейский" Новый год выросло на 84%

Выросли также продолжительность тура и число поездок с детьми, а вот стоимость номера уменьшилась

Количество бронирований россиянами отелей в Китае на период новогодних каникул с 31 декабря по 11 января 2026 года выросло на 84% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщают сервис бронирования OneTwoTrip и «Интерфакс».

“За год популярность Китая заметно выросла: количество заказов во время зимних праздников увеличилось на 84%.

При этом россияне стали тратить меньше: средняя стоимость номера в гостиницах, которые чаще всего выбирают туристы, составляет 14 000 рублей, и это на 17% дешевле, чем в прошлые каникулы", - говорится в сообщении.



По данным сервиса, увеличилась продолжительность отдыха: в среднем россияне бронируют отели на 4 дня (год назад — на 3,3 дня). При этом наиболее популярны отели 4*, на них приходится 45,6% заказов на зимних каникулах.

Почти треть туристов (30,9%) планирует отдыхать в гостиницах 5*, трехзвездочные выбрали 16,2% россиян. Апартаменты и гостевые дома забронировали 4,4% клиентов сервиса, отели 2* - 2,9%.



Отмечается, что вырос интерес к отдыху в Китае с детьми: доля таких бронирований составляет 30% против 24% год назад.



Большинство россиян для новогоднего отдыха выбрало Пекин (36,8% бронирований), на втором месте – Шанхай (32,4%), на третьем - Чэнду (8,8%), на четвертом - Гуанчжоу (7,4%), на пятом - Санья (5,9%).



Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин оценил возможный рост индивидуального туризма в Китай после введения безвизового режима в 20-30%.

Продажи организованных туров в КНР выросли, по разным оценкам, на 30-140%.



Российские граждане с 15 сентября 2025 года могут въезжать в Китай без виз на срок до 30 дней. Посетить КНР без визы можно в рамках туристических и деловых поездок, чтобы посетить родственников, друзей, для обмена визитами, а также транзита через Китай на срок не более 30 дней.

Эксперимент продлится по 14 сентября 2026 года.

В 2024 году страну посетило около 2 млн российских туристов.

/TOURBUS.RU|