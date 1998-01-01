Статистика: В Турции за 10 месяцев отдохнули 6,4 млн россиян

При этом октябрь показал рекордный прирост российского турпотока в +11,4%

По итогам 10 месяцев этого года турпоток из России в Турцию вырос на 2,25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А октябрь показал рекордный за весь год прирост в +11,4%, и в основном он был достигнут за счет курортов Антальи, - сообщает АТОР.

По данным министерства культуры и туризма Турции, всего с января по октябрь включительно в Турцию прибыли 47 252 314 иностранцев. Это на 0,1% меньше, чем в те же месяцы прошлого года.

В ТОП-5 ведущих въездных рынков Турции по итогам 10 месяцев 2025 года вошли:

Россия – 6 391 093 визита, прирост +2,25% к тому же периоду прошлого года

Германия – 6 201 120 визитов, прирост +1,9% к тому же периоду прошлого года

Великобритания – 4 052 941 визит, прирост +2,25% к тому же периоду прошлого года

Иран – 2 552 483 визита, прирост +2,25% к тому же периоду прошлого года

Болгария – 2 310 486 визитов, прирост +2,25% к тому же периоду прошлого года

На эти пять рынков приходятся 45,5% всех визитов иностранцев в Турцию за 10 месяцев. Из всех остальных стран прибыли 25 744 191 человека (+0,8% к 2024 году).

В Анталье в январе-октябре зафиксировали 3 889 650 визитов из России (+3,3% к тому же периоду 2024 года). Доля Антальи в российском турпотоке в Турцию за 10 месяцев 2025 года – 60,8%.

В провинции Мугла за 10 месяцев 2025 года побывали 398 621 россиянин. Это 6,23% от всего турпотока из РФ в Турцию, а по количеству туристов – на 2,5% меньше, чем в январе-октябре 2024 года.

В Стамбул за 10 месяцев 2025 года, по предварительной оценке аналитиков АТОР, приехало порядка 1,7 млн россиян (26,6% всех визитов россиян в Турцию в январе- октябре). Прироста турпотока по сравнению с прошлым годом почти нет.

Еще 6,3% россиян в январе-октябре 2025 года въехали в Турцию через Трабзон, Измир, Анкару, наземную границу с Грузией.

В октябре 2025 года в Турцию прибыли 5 683 717 иностранцев. Это на 4,3% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Россия – 865 472 визита, прирост +11,4% по сравнению с прошлым годом

Прирост в 11,44% является рекордом для российского турпотока в Турцию в этом году, таких цифр не видели с начала года. Многие россияне намеренно выбрали Турцию в октябре из-за бархатного сезона и низких цен.

В Анталье из России зафиксировали в октябре 583 044 визита (+12,3% по сравнению с октябрем 2024 года), доля этой провинции во всем октябрьском турпотоке в Турцию – 67,4%. Турпоток в октябре в Анталью показал прирост +12,3%.

На Эгейском побережье Турции, в провинции Мугла, в октябре побывал 40 191 турист из РФ. Это на 10,7% меньше, чем в октябре прошлого года. Доля Муглы во всем октябрьском российском турпотоке в Турцию – 4,6%.

Данные по Стамбулу запаздывают, но по оценкам Аналитической службы АТОР, в октябре этот турецкий мегаполис принял около 185 тыс. россиян (в том числе с целью транзита в третьи страны), прирост на уровне 5,3% в годовом выражении, доля Стамбула в российском турпотоке в Турцию – около 21,5%.

/TOURBUS.RU