туристический бизнес
для профессионалов
25 ноября
От Адыгеи до Сахалина: новые горные курорты в России
При поддержке корпорации Туризм.РФ сейчас реализуются восемь новых проектов, связанных с активным зимним туризмом
Горнолыжный туризм в России, стране с продолжительным и ярким зимним сезоном, – один из самых востребованных видов отдыха.
Прошлой зимой более 33 млн россиян уехали в отпуск в горы – это на 4 млн больше, чем годом ранее. При поддержке корпорации Туризм.РФ сейчас реализуются восемь новых проектов, связанных с активным зимним туризмом.
Мы подробно рассказываем о них в нашем сегодняшнем и завтрашнем обзоре.
Новый Шерегеш, Кузбасс
«Новый Шерегеш» позволит существенно расширить зону катания к западу от поселка Шерегеш. Суммарная протяженность трасс нового сектора после реализации первой и второй очереди проекта составит не менее 72 км.
Сейчас идет работа по обеспечению будущего курорта необходимой инженерной инфраструктурой. Задача к 2027 году – создать современную гостиничную инфраструктуру на 446 номеров, построить канатную дорогу и другие объекты благоустройства. Планируется, что с введением в эксплуатацию туристический поток увеличится на 192 тыс. человек в год.
Первая гостиница будущего курорта получила положительное заключение Главгосэкспертизы России, ведется подготовка к строительству.
Аджигардак, Челябинская область
Новая туристическая территория создается на месте действующего горнолыжного комплекса, на склонах одноименного хребта в Ашинском районе Челябинской области, в 120 км от Уфы.
Новый «Аджигардак» будет включать гостиницы и апарт-отели категорий 3-4* на 900 номеров, 29 км горнолыжных трасс. После реализации проекта ежегодный турпоток в регион вырастет на 460 тыс. гостей.
Курорт был признан лучшим инвестиционным проектом в рамках ежегодной премии горнолыжной индустрии Ski Business Awards в 2023 и 2024-м годах.
Долина Айна, Сахалин
Вместе с инвестором Туризм.РФ работает над уникальным комплексом на Дальнем Востоке. «Долина Айна» станет новым туристическим магнитом, наряду с действующим в регионе популярным горнолыжным комплексом «Горный воздух». Новый курорт сможет принимать до 700 тыс. гостей в год и даст региону более двух тысяч рабочих мест.
Планируется, что возведение объектов пройдет в два этапа. До 2028 года планируется сдать 700 номеров, еще 1900 – до 2029. Гостиничные номера различных категорий и множество точек притяжения, таких как аквакомплекс, горные бани, концертная площадка и спортивный комплекс, позволят удовлетворить потребности широкой аудитории туристов.
Корпорация Туризм.РФ, ранее разработавшая мастер-план «Долины Айна», обеспечит проекту господдержку в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Финансовым партнером проекта выступает Банк ДОМ.РФ. Первых туристов планируется принять в 2029 году.
Лагонаки, Адыгея
В Республике Адыгея при участии Корпорации Туризм.РФ и инвесторов реализуется проект горнолыжного курорта «Лагонаки» с общей протяженностью трасс 25 км. Также планируется построить гостиничную инфраструктуру на 735 номеров категорий 3-4*.
Ожидается, что будущий курорт усилит турпоток в республику и сможет ежегодно принимать до 500 тыс. туристов.
В этом году реализуются мероприятия по технологическому присоединению к электрическим и газовым сетям, а также строительству объектов водоснабжения и водоотведения.
/TOURBUS.RU
Фото и визуализации курортов: корпорация Туризм.РФ
Окончание материала — в нашем завтрашнем выпуске
