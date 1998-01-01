Новости

От Адыгеи до Сахалина: новые горные курорты в России

Горнолыжный туризм в России, стране с продолжительным и ярким зимним сезоном, – один из самых востребованных видов отдыха.

Прошлой зимой более 33 млн россиян уехали в отпуск в горы – это на 4 млн больше, чем годом ранее. При поддержке корпорации Туризм.РФ сейчас реализуются восемь новых проектов, связанных с активным зимним туризмом.

Мы подробно рассказываем о них в нашем сегодняшнем и завтрашнем обзоре.

Новый Шерегеш, Кузбасс

«Новый Шерегеш» позволит существенно расширить зону катания к западу от поселка Шерегеш. Суммарная протяженность трасс нового сектора после реализации первой и второй очереди проекта составит не менее 72 км.

Сейчас идет работа по обеспечению будущего курорта необходимой инженерной инфраструктурой. Задача к 2027 году – создать современную гостиничную инфраструктуру на 446 номеров, построить канатную дорогу и другие объекты благоустройства. Планируется, что с введением в эксплуатацию туристический поток увеличится на 192 тыс. человек в год.

Первая гостиница будущего курорта получила положительное заключение Главгосэкспертизы России, ведется подготовка к строительству.

Аджигардак, Челябинская область

Новая туристическая территория создается на месте действующего горнолыжного комплекса, на склонах одноименного хребта в Ашинском районе Челябинской области, в 120 км от Уфы.

Новый «Аджигардак» будет включать гостиницы и апарт-отели категорий 3-4* на 900 номеров, 29 км горнолыжных трасс. После реализации проекта ежегодный турпоток в регион вырастет на 460 тыс. гостей.

Курорт был признан лучшим инвестиционным проектом в рамках ежегодной премии горнолыжной индустрии Ski Business Awards в 2023 и 2024-м годах.

Долина Айна, Сахалин

Вместе с инвестором Туризм.РФ работает над уникальным комплексом на Дальнем Востоке. «Долина Айна» станет новым туристическим магнитом, наряду с действующим в регионе популярным горнолыжным комплексом «Горный воздух». Новый курорт сможет принимать до 700 тыс. гостей в год и даст региону более двух тысяч рабочих мест.

Планируется, что возведение объектов пройдет в два этапа. До 2028 года планируется сдать 700 номеров, еще 1900 – до 2029. Гостиничные номера различных категорий и множество точек притяжения, таких как аквакомплекс, горные бани, концертная площадка и спортивный комплекс, позволят удовлетворить потребности широкой аудитории туристов.

Корпорация Туризм.РФ, ранее разработавшая мастер-план «Долины Айна», обеспечит проекту господдержку в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Финансовым партнером проекта выступает Банк ДОМ.РФ. Первых туристов планируется принять в 2029 году.

Лагонаки, Адыгея

В Республике Адыгея при участии Корпорации Туризм.РФ и инвесторов реализуется проект горнолыжного курорта «Лагонаки» с общей протяженностью трасс 25 км. Также планируется построить гостиничную инфраструктуру на 735 номеров категорий 3-4*.

Ожидается, что будущий курорт усилит турпоток в республику и сможет ежегодно принимать до 500 тыс. туристов.

В этом году реализуются мероприятия по технологическому присоединению к электрическим и газовым сетям, а также строительству объектов водоснабжения и водоотведения.

Фото и визуализации курортов: корпорация Туризм.РФ

