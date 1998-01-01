Новости Travelata: На зимние праздники Вьетнам и Китай потеснили Турцию и Россию Объем бронирований туров на зимние каникулы в этом году выше, чем годом ранее, на 23%

Вьетнам и Китай вытеснили Россию и Турцию из рейтинга популярных направлений зимой. Такие выводы сделали аналитики интернет-магазина туров Travelata.ru. Для поездок на зимних каникулах по-прежнему наибольшей популярностью пользуются Египет, Таиланд и ОАЭ. Объем бронирований в этом году выше, чем годом ранее, на 23%. Предстоящей зимой отпуска туристы хотят провести на пляже в тепле. Среди популярных направлений только такие варианты. Лидирующую позицию занимает Египет. На курорты Красного моря приходится 30% всех туров на ближайшую зиму, которые были приобретены через интернет-магазин туров Travelata.ru. Средний чек такого отдыха на севере Африки составляет 190 тысяч рублей, и это самое дешевое направление из популярных. На втором месте Таиланд, его доля 20%. Средняя цена отдыха существенно выше, чем в Египте, – 277 тысяч рублей. В прошлом году оба направления занимали те же места. Однако предыдущей зимой у страны пирамид было 32%, а у Таиланда – 22%. Средний чек лидера рейтинга не изменился, это все те же 190 тысяч рублей, а вот поездки в Таиланд грядущей зимой даже немного подешевели с 288 тысяч рублей за тур. Два года подряд третье место занимают ОАЭ, доля страны тоже стабильна – 17%, как и средний чек в 240 тысяч рублей. Самое интересное происходит на двух следующих позициях. В топе популярных направлений появились сразу две новые страны – Вьетнам и Китай Они вытеснили Россию и Турцию. Вьетнам занимает четвертую строчку, и его доля равна 7%, Китай замыкает рейтинг с 5%. Средняя цена отдыха в первом случае 268 тысяч рублей, во втором – 224 тысячи. Чаще всего российские туристы этой зимой планируют останавливаться в четырехзвездочных гостиницах. Такой выбор сделал 41% путешественников. В прошлом году их было немного меньше (39%), но именно эта категория гостиниц тоже была самой популярной. На втором месте самые комфортные пятизвездочные отели (33%), а на третьем – трехзвездочные (20%). Подобная ситуация была и годом ранее. Самое востребованное питание – завтраки и «все включено». Так было и в прошлом зимнем сезоне. Отдыхать туристы чаще всего предпочитают парами (60%). На пары с детьми приходится 18%, а на одиночных туристов – 12%, что соответствует данным за прошлый год. Самой роскошной поездкой на ближайшую зиму станет путешествие в Дубай из Москвы. Пара с двумя детьми проведет девять ночей в пятизвездочном отеле с завтраками и ужинами. Такой отпуск обошелся в 1 723 775 рублей. Самым бюджетным путешествием на ближайшую зиму стала поездка из Москвы в Красную Поляну. Один человек проведет три ночи без питания в двухзвездочном отеле. За поездку он заплатил 14 160 рублей. Как отмечает Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru: - Ближайшей зимой отдохнуть планируют на 23% больше туристов, чем годом ранее. Отмечу, что отдыхающие выбирают направления, где гораздо теплее, чем в России. Впервые в рейтинге нет российских и турецких курортов, их заменили китайские и вьетнамские. У этого явления несколько причин. Для путешествий по континентальному Китаю теперь не нужно получать визу, а во Вьетнам летает больше самолетов, чем годом ранее. Поездки стали удобнее, и люди решили расширить географию своих путешествий». /TOURBUS.RU

Топ популярных направлений на зиму 2025–26 гг. + средние чеки Направление Доля Ср. чек, руб. Египет 30% 190 202 Таиланд 20% 276 600 ОАЭ 17% 239 961 Вьетнам 7% 267 829 Китай 5% 223 895

