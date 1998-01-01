|
25 ноября
Горячие авиановости
Nordwind начнет летать из Казани в Стамбул/ Китай резко сокращает число рейсов в Японию/ S7 Airlines начала ежедневные рейсы на зимний курорт Шерегеш
Nordwind начнет летатьиз Казани в Стамбулом
Авиакомпания Nordwind 26 января 2026 года начнет летать между Казанью и Стамбулом, сообщила пресс-служба перевозчика.
Согласно расписанию, рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам на самолетах Boeing-737-800 вместимостью 189 мест.
По данным аэропорта Казани, в настоящее время из столицы Татарстана в Стамбул летают Turkish Airlines и авиакомпания "Победа".
Китай резко сокращает число рейсов в Японию
В КНР отменили рейсы по 12 маршрутам в Японию, сообщает South China Morning Post (SCMP).
"Китайские СМИ сообщают, что китайские авиакомпании отменили полеты по 12 направлениям в Японию, в их числе популярные среди туристов города Киото и Осака", - пишет газета.
S7 Airlines начала ежедневные рейсы на зимний курорт Шерегеш
Авиакомпания S7 Airlines начала ежедневно выполнять полеты по маршруту Москва ("Домодедово") - Новокузнецк, ближайший аэропорт к горному курорту Шерегеш, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Новокузнецка.
Время вылета из Домодедово - 23:25 (Мск), прилета в Новокузнецк - в 07:55 по местному времени. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A320.
