Новости
25 ноября
Горячие авиановости

Nordwind  начнет летать из Казани в Стамбул/ Китай резко сокращает число рейсов в Японию/ S7 Airlines начала ежедневные рейсы на зимний курорт Шерегеш


Picture background

 

Nordwind  начнет летатьиз Казани в Стамбулом

Авиакомпания Nordwind 26 января 2026 года начнет летать между Казанью и Стамбулом, сообщила пресс-служба перевозчика.

Согласно расписанию, рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам на самолетах Boeing-737-800 вместимостью 189 мест.

 

По данным аэропорта Казани, в настоящее время из столицы Татарстана в Стамбул летают Turkish Airlines и авиакомпания "Победа".

 

Китай резко сокращает число рейсов в Японию

В КНР отменили рейсы по 12 маршрутам в Японию, сообщает South China Morning Post (SCMP).

"Китайские СМИ сообщают, что китайские авиакомпании отменили полеты по 12 направлениям в Японию, в их числе популярные среди туристов города Киото и Осака", - пишет газета.

По информации китайских СМИ, не состоялся в общей сложности 41 рейс.
По данным SCMP, эксперты прогнозируют увеличение числа отмененных рейсов в течение недели.

Ранее газета отмечала, что в настоящее время Пекин и Токио втянуты в серьезный дипломатический спор из-за высказываний главы правительства Японии Санаэ Такаити о Тайване.
В частности, она заявила, что чрезвычайная обстановка вокруг Тайваня, связанная с применением силы, может перерасти в "ситуацию, угрожающую выживанию" Японии; агентство "Киодо" поясняло, что в таком случае Токио мог бы прибегнуть к праву на коллективную самооборону.

 

S7 Airlines начала ежедневные рейсы на зимний курорт Шерегеш

Авиакомпания S7 Airlines начала ежедневно выполнять полеты по маршруту Москва ("Домодедово") - Новокузнецк, ближайший аэропорт к горному курорту Шерегеш, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Новокузнецка.

Время вылета из Домодедово - 23:25 (Мск), прилета в Новокузнецк - в 07:55 по местному времени. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A320.

"Увеличенная частота позволит планировать поездки в южную столицу Кузбасса и на один из главных горнолыжных курортов России — Шерегеш, расположенный в нескольких часах езды от Новокузнецка", - отмечала пресс-служба авиакомпании.
В минувшие выходные в Шерегеше состоялось открытие горнолыжного сезона 2025/2026.

Как сообщалось, S7 приостановила выполнение рейсов из Москвы в Новокузнецк в феврале 2025 года, в пресс-службе авиакомпании это объясняли сезонным перераспределением парка воздушных судов и оптимизацией расписания. С конца июля S7 возобновила полеты на направлении три раза в неделю.
Аэропорт Новокузнецка - ближайший к горнолыжному курорту Шерегеш, время трансфера на курорт на автомобиле или автобусе составляет 2-3 часа.
/TOURBUS.RU

 


