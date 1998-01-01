Новости Горячие авиановости Nordwind начнет летать из Казани в Стамбул/ Китай резко сокращает число рейсов в Японию/ S7 Airlines начала ежедневные рейсы на зимний курорт Шерегеш

Nordwind начнет летатьиз Казани в Стамбулом Авиакомпания Nordwind 26 января 2026 года начнет летать между Казанью и Стамбулом, сообщила пресс-служба перевозчика. Согласно расписанию, рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам на самолетах Boeing-737-800 вместимостью 189 мест. По данным аэропорта Казани, в настоящее время из столицы Татарстана в Стамбул летают Turkish Airlines и авиакомпания "Победа". Китай резко сокращает число рейсов в Японию В КНР отменили рейсы по 12 маршрутам в Японию, сообщает South China Morning Post (SCMP). "Китайские СМИ сообщают, что китайские авиакомпании отменили полеты по 12 направлениям в Японию, в их числе популярные среди туристов города Киото и Осака", - пишет газета.



По информации китайских СМИ, не состоялся в общей сложности 41 рейс.

По данным SCMP, эксперты прогнозируют увеличение числа отмененных рейсов в течение недели.



Ранее газета отмечала, что в настоящее время Пекин и Токио втянуты в серьезный дипломатический спор из-за высказываний главы правительства Японии Санаэ Такаити о Тайване.

В частности, она заявила, что чрезвычайная обстановка вокруг Тайваня, связанная с применением силы, может перерасти в "ситуацию, угрожающую выживанию" Японии; агентство "Киодо" поясняло, что в таком случае Токио мог бы прибегнуть к праву на коллективную самооборону. S7 Airlines начала ежедневные рейсы на зимний курорт Шерегеш Авиакомпания S7 Airlines начала ежедневно выполнять полеты по маршруту Москва ("Домодедово") - Новокузнецк, ближайший аэропорт к горному курорту Шерегеш, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Новокузнецка. Время вылета из Домодедово - 23:25 (Мск), прилета в Новокузнецк - в 07:55 по местному времени. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A320.



"Увеличенная частота позволит планировать поездки в южную столицу Кузбасса и на один из главных горнолыжных курортов России — Шерегеш, расположенный в нескольких часах езды от Новокузнецка", - отмечала пресс-служба авиакомпании.

В минувшие выходные в Шерегеше состоялось открытие горнолыжного сезона 2025/2026.



Как сообщалось, S7 приостановила выполнение рейсов из Москвы в Новокузнецк в феврале 2025 года, в пресс-службе авиакомпании это объясняли сезонным перераспределением парка воздушных судов и оптимизацией расписания. С конца июля S7 возобновила полеты на направлении три раза в неделю.

Аэропорт Новокузнецка - ближайший к горнолыжному курорту Шерегеш, время трансфера на курорт на автомобиле или автобусе составляет 2-3 часа.

/TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка