Размер фонда персональной ответственности (ФПО) туроператоров в сфере выездного туризма сейчас составляет фактически 5,7 млрд рублей, в резервном фонде, предназначенном для экстренной помощи туристам за рубежом, 575 млн рублей. Российский союз туриндустрии предлагает признать резервный фонд «Турпомощи» достаточным и оставить взнос на льготном уровне, а туроператорам разрешить использовать средства ФПО в инвестиционных проектах по развитию внутреннего и въездного туризма, а также на социальные проекты, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ. Как считает вице-президент РСТ, председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин, «Мы ждем реализации предложений РСТ, согласно которым туроператорам будет разрешено использовать средства ФПО в инвестиционных проектах по развитию внутреннего и въездного туризма, а также на социальные проекты – при условии обязательного согласования проектов с правительством. Также хорошей мерой было бы закрепление в 2026 году размера взноса в ФПО по аналогии с условиями, которые были предоставлены туроператорам в 2025 году. Целесообразно также, на наш взгляд, признать резервный фонд ассоциации «Турпомощь» самодостаточным и оставить ставку взноса на уровне 2025 года». Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов подтвердил, что в этом году туркомпании много раз сталкивались с новыми вызовами, связанными с геополитическими проблемами. «Из-за сложной политической обстановки в этом году часто закрывалось воздушное пространство над некоторыми странами. Так было с Ираном, авиаперевозчики были вынуждены корректировать маршруты и искать пути облета. Часть рейса была отменена, что сильно повлияло на планы туристов, при этом перевозчикам понадобилось время, чтобы найти новые маршруты, а туроператорам пришлось срочно искать варианты размещения туристов», – сказал он. По его словам, даже часовая задержка может быть критичной для туристов, которые летят с пересадками. Также риски есть и у иностранных перевозчиков: они прилетают в Россию, здесь возникают авиационные ограничения, а у иностранного экипажа заканчивается время работы, он не может лететь обратно, остается в России, в итоге получается задержка более 12 часов. А материальную ответственность в этих ситуациях вынуждены брать на себя туроператоры и авиакомпании – это размещение туристов, питание, новые билеты, трансферы, сопровождение и многое другое. Точно так же туроператоры с перевозчиками обеспечивают размещение туристов других странах из-за переноса времени отправления обратного рейса. Сейчас это одна из самых больших статей расхода туроператоров. «В этой ситуации мы благодарны Минэкономразвития за решения о снижении взноса в фонд персональной ответственности с 1% до 0,75% и перенос срока его уплаты до 15 января 2026 года. В условиях внешних ограничений и логистических сбоев эти меры позволили выполнять обязательства перед туристами, сохранить рабочие места и устойчивость рынка», – сказал г-н Рубцов. С учетом сохраняющихся рисков эксперт предложил продлить и усилить этот льготный режим. «В 2025 году надо уменьшить размер ежегодного взноса в фонд персональной ответственности до 0,5% от стоимости реализованных турпродуктов за 2024 год. В 2026 году – закрепить ставку 0,5% от стоимости турпродуктов за 2025 год с льготным сроком уплаты. Эти решения не требуют дополнительных средств федерального бюджета. Фонды формируются за счет средств самих туроператоров, а высвобождающиеся деньги смогут работать на главное – выполнение обязательства перед туристами и повышение качества продукта. К тому же практически все крупные туроператоры, работающие на зарубежных направлениях, одновременно ведут программы по внутреннему и въездному туризму, и эти средства помогут им развиваться дальше», – считает Владимир Рубцов. /TOURBUS.RU

