Дмитрий Горин: «В настоящее время россияне могут путешествовать без виз в 114 стран мира»

Вице-президент Российского союза туриндустрии рассказал в своем выступлении на съезде РСТ о новых тенденциях развития выездного туризма

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин посвятил свое выступление на прошедшем на минувшей неделе съезде РСТ развитию выездного туризма.

По его словам, среди факторов дальнейшего роста - отмена виз в ряд стран, рост предложений по авиаперевозке, увеличение раннего бронирования и стабилизация курса рубля.

В настоящее время, по его словам, россияне могут путешествовать без виз в 114 стран мира, а прямые авиарейсы из России осуществляются в 41 страну.

"Организованный выездной туризм показал динамичный рост на 14% к прошлому году за 9 месяцев текущего года, выездной турпоток составил за этот период 14 млн поездок. 22% членов Российского союза туриндустрии занимаются выездным туризмом, и это 80% рынка. А на топ-15 стран в рейтинге приходится 95% выездного туризма. И большинство из них – дружественные страны, безвизовые, с прямой авиационной перевозкой.

Основные факторы роста в этом году в выездном туризме – крепкий рубль, возвращение отложенного спроса, рост предложений по авиаперевозке, увеличение раннего бронирования и отмена виз в ряд стран", - сказал он на съезде Российского союза туриндустрии (РСТ).





Г-н Горин уточнил, что в развитии направления очень важный фактор - визовый.: «Сегодня уже реализована отмена виз по Китаю, Иордании и Мьянме. Ждем Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн и др. Ну и, конечно, предлагаем развивать механизм безвизовых поездок от 14 до 120 дней. В данный момент это было бы очень актуально по Индии.

Нельзя также забывать, что более 60% стоимости турпродукта приходится на авиаперевозку. Увеличение объема международной перевозки и снижение цен позволят прогнозировать дальнейший рост числа путешествий, как внутренних, та и выездных».

В данный момент, несмотря на ограничения, 21 российская авиакомпания выполняет полеты в 29 стран, а 65 иностранных авиакомпаний из 33 стран выполняют прямые полеты в Россию, предлагая транзит.

За 7 месяцев текущего года российские авиакомпании перевезли свыше 17 миллионов пассажиров за рубеж, - рост – 2,3%. Иностранные авиакомпании показали еще больший рост – до 8,8%



Г-н Горин добавил, что в условиях геополитической нестабильно, что в условиях геополитической нестабильности 70% российских туристов при путешествиях за рубеж пользуются услугами туроператоров.

/TOURBUS.RU

Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»