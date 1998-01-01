Таиланд, Малайзия и Вьетнам вновь страдают от разгула стихии

В то же время российские туроператоры не отмечают аннуляций или снижения темпов бронирования туров на направлении

Наводнения, вызванные проливными дождями, привели к гибели 8 человек и эвакуации тысяч в южных провинциях Таиланда, граничащих с Малайзией, сообщают местные СМИ.

Власти сообщили о восьми погибших. Стихия так или иначе затронула не менее 700 тыс. домохозяйств. В Малайзии жертв нет, но 15 тыс. человек эвакуированы.



"Ситуация с наводнением в южных провинциях Таиланда, включая город Хатъяй в провинции Сонгкхла, не затронула российских организованных туристов. регион традиционно не относится к числу востребованных направлений у российских путешественников, поэтому значимого турпотока из России там нет", - прокомментировали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Как отметили в объединении, сведений о гражданах России среди эвакуированных из гостиниц не поступало.

«Основной туристический поток из нашей страны сосредоточен в других курортных зонах Таиланда — Пхукет, Паттайя, Самуи и Краби, где обстановка остается стабильной и туризму ничто не угрожает", - добавили в РСТ.



Как отмечает «Интерфакс», Юго-Восточная Азия этой осенью страдает от непрекращающихся штормов и ливней. Тайфун "Калмаэги" унес жизни не менее 270 человек на Филиппинах, Таиланде и во Вьетнаме. Последовавшие за ним ливни привели к наводнениям и оползням во Вьетнаме, где число жертв стихии превысило 90, а нанесенный ей ущерб составил полмиллиарда долларов США.

По оценке ученых, рост числа подобных явлений связан с глобальным потеплением, которое повышает количество осадков.



В то же время российские туроператоры не отмечают аннуляций или снижения темпов бронирования туров на направлении. Хотя есть изменения в программах экскурсий, связанные с погодными условиями, - сообщает пресс-служба РСТ.

«Мы не видим существенного влияния непогоды на темпы бронирования Вьетнама. По данным принимающих партнеров, стихия в основном обошла курорты стороной, хотя в районе Нячанга шли сильные дожди, впрочем, типичные для этого времени года. Сейчас они миновали, остается только волнение на море.

Туристов в регионе относительно немного, так как в зимние месяцы они переориентируются на другие регионы страны – остров Фукуок на юго-западном побережье и Фантьет на юго-востоке. Сейчас погода спокойная, аннуляций туров нет, но в Нячанге в это время в принципе мало туристов», – пояснил генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.

Как сообщил руководитель PR-отдела компании ITM group Андрей Подколзин, в южно-центральных горных районах страны вода в основном сошла, однако паводковой поток принес с собой деревья и мусор, что серьезно повлияло на состояние пляжей вдоль побережья от Нячанга до Фуйена и Куинена.

«Сильнее всего затоплены низменные районы у подножия гор на западе. Туристические объекты расположены у моря, поэтому ущерб для отелей и курортов не слишком большой. Пляжи убирают максимально быстро.

В Фуйене и Куинене ситуация с наводнениями тяжелее, чем в Нячанге. Как сообщают наши партнеры, туристов последствия стихии вряд ли затронут, так как они живут ближе к морю и на возвышенных территориях», – подчеркнул эксперт.

/TOURBUS.RU