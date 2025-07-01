|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
24 ноября
Минэкономразвития РФ: Начат новый отбор туроператоров для работы с безвизовыми группами из Китая и Ирана
В список уполномоченных по работе с безвизовыми группами из Китая сейчас входят 514 российских туроператоров, при этом реально принимают туристов из КНР не более 30
Началось формирование новых списков туроператоров, уполномоченных работать в рамках межправительственного соглашения по безвизовым групповым туристическим поездкам с Китаем и Ираном, сообщает пресс-служба Минэкономразвития, которую цитирует сегодня «Интерфакс»ю
"Туроператорам, заинтересованным работать по данному механизму, необходимо в ближайшее время обратиться в региональные органы власти в сфере туризма для уточнения сроков, списка документов и критериев попадания в списки. Компании, претендующие на включение в списки, должны состоять в едином федеральном реестре туроператоров и осуществлять деятельность в сфере въездного и/или выездного туризма", - говорится в сообщении.
При этом власти Китая с 15 сентября 2025 года отменили визы для россиян, въезжающих в страну с туристическими и деловыми целями.
В список уполномоченных по работе с безвизовыми группами из Китая входят 514 российских туроператоров.
Как пояснил соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по въездному туризму, генеральный директор компании "Интурист" Александр Мусихин, реальных игроков, принимающих китайские группы в России, гораздо меньше – не более 30.
Наличие такой возможности часто требуется для участия в тендерах, получения аккредитации при работе с госучреждениями. Плюс простота регистрации – процедура включения в реестр не самая сложная и нет необходимости вносить огромные финансовые гарантии, которые обязательны, например, для массовых выездных направлений.
Компания может числиться в реестре, но фактически не вести активной коммерческой деятельности", - цитирует эксперта пресс-служба РСТ.
Фото: arabic.rt.com/world
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72