Минэкономразвития РФ: Начат новый отбор туроператоров для работы с безвизовыми группами из Китая и Ирана

В список уполномоченных по работе с безвизовыми группами из Китая сейчас входят 514 российских туроператоров, при этом реально принимают туристов из КНР не более 30

Началось формирование новых списков туроператоров, уполномоченных работать в рамках межправительственного соглашения по безвизовым групповым туристическим поездкам с Китаем и Ираном, сообщает пресс-служба Минэкономразвития, которую цитирует сегодня «Интерфакс»ю

"Туроператорам, заинтересованным работать по данному механизму, необходимо в ближайшее время обратиться в региональные органы власти в сфере туризма для уточнения сроков, списка документов и критериев попадания в списки. Компании, претендующие на включение в списки, должны состоять в едином федеральном реестре туроператоров и осуществлять деятельность в сфере въездного и/или выездного туризма", - говорится в сообщении.



Механизмом безвизовых групповых туристических обменов между Россией и Китаем и Россией и Ираном могут воспользоваться граждане, совершающие поездки в составе туристических групп (от 5 до 50 чел.), сформированных туроператором из действующего списка, размещенного на сайте Минэкономразвития России.

При этом власти Китая с 15 сентября 2025 года отменили визы для россиян, въезжающих в страну с туристическими и деловыми целями.



Сейчас в списке туроператоров, уполномоченных работать с Ираном по безвизовому обмену - около 300 российских и более 200 иранских туроператоров.

В список уполномоченных по работе с безвизовыми группами из Китая входят 514 российских туроператоров.

Как пояснил соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по въездному туризму, генеральный директор компании "Интурист" Александр Мусихин, реальных игроков, принимающих китайские группы в России, гораздо меньше – не более 30.



"На это есть разные причины. Многие компании, например, сферы MICE и корпоративного сегмента, стараются попасть в список не для массовой работы, а "на всякий случай" для организации отдельных корпоративных поездок или инсентив-туров. Некоторыми компаниями руководит административная необходимость.

Наличие такой возможности часто требуется для участия в тендерах, получения аккредитации при работе с госучреждениями. Плюс простота регистрации – процедура включения в реестр не самая сложная и нет необходимости вносить огромные финансовые гарантии, которые обязательны, например, для массовых выездных направлений.

Компания может числиться в реестре, но фактически не вести активной коммерческой деятельности", - цитирует эксперта пресс-служба РСТ.

