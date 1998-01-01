Новости

Круизный лайнер Astoria Grande вернулся в Сочи после отмены стоянки в Стамбуле

Туроператоры не получали жалоб от пассажиров Astoria Grande из-за пропуска захода в Стамбул

Круизный лайнер Astoria Grande, который не смог зайти в порт Стамбула из-за отсутствия разрешения от руководства порта, прибыл в Сочи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "СК Аквилон" (генеральный агент по продажам Astoria Grande).

"Лайнер благополучно прибыл в порт Сочи. На борту судна находились 620 пассажиров и порядка 430 членов экипажа", - сказал представитель компании.

Ранее сообщалось, что портовые власти Стамбула не предоставили разрешения круизному лайнеру Astoria Grande, который ходит под флагом Палау, на швартовку в порту города.

Astoria Grande с июля 2022 года совершает еженедельные морские круизы из Сочи в Турцию, Грецию, Египет. 11-палубный лайнер имеет 593 каюты разных категорий.

Туроператоры не получали жалоб от пассажиров Astoria Grande из-за пропуска захода в Стамбул, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"У нас нет ни одного не только обращения от туристов, но даже звонков. У нас также нет сообщений о том, что следующие рейсы Astoria Grande претерпят какие-то изменения.

За несостоявшееся посещение Стамбула туристам пообещали компенсацию: возврат на личные бортовые счета денег, оплаченных за экскурсии в этом городе, плюс дополнительно по 25 евро на счет каждого взрослого, которые можно потратить в оставшийся день плавания. Кроме того, им будет предоставлена скидка на следующие круизы", - приводятся в сообщении словам директора круизного центра "Инфофлот" Андрея Михайловского.



Круизный лайнер Astoria Grande с 8 ноября выполнял двухнедельный круиз вдоль турецкого побережья из Сочи по маршруту Амасра – Бодрум – Мармарис – Анталья – Аланья – Измир – Стамбул – Сочи. 20 ноября у него была запланирована стоянка в Стамбуле.

Однако в отличие от всех других портов захода, руководство порта Стамбула не разрешило лайнеру пришвартоваться.

Простояв в порту почти 16 часов, лайнер с 630 пассажирами направился в конечный пункт маршрута – Сочи, куда он прибыл 22 ноября.



Как сообщила ранее " пресс-служба компании "СК Аквилон", генерального агента по продажам Astoria Grande, причины решения портовой администрации Стамбула не были разъяснены судовладельцу.

В компании отметили, что с подобной проблемой столкнулись впервые. До настоящего времени лайнер неоднократно заходил в Стамбул.

По словам судовладельца, следующие круизы состоятся по расписанию.



"Жаль, что у туристов не получилось посетить Стамбул, однако такие ситуации бывают: разрешение зайти в порт лайнер может не получить, например, из-за шторма. Возможны и другие непредвиденные причины, из-за которых лайнеры иногда вынуждены отменять запланированные заходы.

Главное, что все в порядке, лайнер прибыл в Сочи, все прошло по расписанию, а на борту туристы получили все услуги, согласно программе отдыха", - добавил г-н Михайловский.

Фото: astoriagrande.com